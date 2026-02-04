Новая схема угона Toyota: как преступники обходят защиту через фары

Toyota Land Cruiser 2025 года. Фото: motortrend.com

Американская полиция предостерегает владельцев современных внедорожников о новом методе угона, который позволяет обойти систему безопасности без использования ключей. Злоумышленники подключаются непосредственно к бортовой сети через внешнее освещение и выключают защиту за считанные минуты.

Об этом сообщил Motor Biscuit.

Реклама

Читайте также:

Технологический взлом

Ранее сообщалось о случаях клонирования сигналов ключей, однако новый метод делает бесключевые системы доступа фактически беспомощными. Преступники используют так называемую атаку на CAN-шину, получая доступ к сети через проводку передних фар или задних фонарей. Это внутренняя коммуникационная система, которая соединяет все электронные блоки управления в автомобиле.

Для взлома используются устройства, замаскированные под обычные Bluetooth колонки. Такой гаджет отправляет ложные сообщения в сеть, заставляя систему поверить в присутствие оригинального ключа. В результате дверь открывается, а двигатель разблокируется менее чем за две минуты. Наиболее уязвимыми к такой атаке являются популярные модели Land Cruiser и 4Runner.

Также читайте:

Трюк с монеткой: появился новый метод угона авто

Преимущества и риски цифровых автомобильных ключей

Механическая защита

Полиция рекомендует обратиться к проверенным механическим средствам. Наиболее эффективным решением называют замок на руль. Например, компания Toyota предлагает специальный блокиратор из стали автомобильного класса за 140 долларов. Яркий цвет устройства, который хорошо виден через окна, служит психологическим сдерживающим фактором. Преступники, увидев дополнительную физическую защиту, чаще отказываются от попытки угона, чтобы не тратить лишнее время на сложный демонтаж.

Компания уже работает над усилением безопасности, включая разработку иммобилайзеров нового поколения. Подробности этих разработок пока держат в секрете, чтобы не дать злоумышленникам возможности подготовиться к новым системам защиты. Пока обновления не стали массовыми, сочетание электронных систем с механическими замками остается самым надежным способом сохранить автомобиль.