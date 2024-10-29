Чим не можна мити авто — п’ять помилок, які псують покриття

Миття авто. Фото: kungs.fi

Підтримка найкращого зовнішнього вигляду автомобіля — це не лише спосіб не стати посміховиськом, але й важливий компонент для підтримки довговічності вашого транспортного засобу. Ось п'ять інструментів та матеріалів, яких слід уникати під час миття машини.

Про це написав Slash Gear.

Читайте також:

Засіб для миття посуду

Хімічні речовини, які містять ці засоби зазвичай надто жорсткі для фарб та захисних покриттів кузова й згодом їх роз’їдають.

Використовуйте якісне автомобільне мило, з відповідним рівнем pH, щоб підтримувати автомобіль чистим без ризику пошкодження будь-яких зовнішніх елементів.

Засоби для чищення поверхонь та вікон

Як й засіб для миття посуду, речовини для чищення різних поверхонь та скла вдома можуть погіршити зовнішній вигляд автомобіля.

Звичайні ганчірки та рушники

Види волокон, з яких складаються звичайні рушники та ганчірки, можуть бути абразивними для автомобілів та спричиняти непривабливі подряпини та завихрення.

Використовуйте м'яку мікрофібру, яка не залишить слідів на транспортному засобі, залишаючись достатньо поглинальною, щоб утримувати вологу та бруд.

Речовини на основі розчинників

Спрей для блиску шин на основі розчинника, потрапляючи на кузов, може забруднити фарбу. Щобільше, він може потрапити на гальма та навіть пошкодити їх.

Зазвичай використання мила та води більш ніж достатньо для догляду за шинами.

Жорсткі щітки

Авто можна подряпати досить легко. Отже, уникайте жорстких щіток, мочалок та подібних предметів.

Поєднання рукавиці або рушника з мікрофібри з високоякісним автомийним засобом допоможе видалити складні плями, уникаючи пошкодження автомобіля.

Раніше ми писали про три способи захистити автомобіль від іржі. Також повідомлялося, де під загрозою штрафу до 1700 гривень заборонено мити та ремонтувати авто в Україні.