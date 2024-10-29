Чем нельзя мыть авто — пять ошибок, которые портят покрытие

Мытье авто. Фото: kungs.fi

Поддержка лучшего внешнего вида автомобиля — это не только способ не стать посмешищем, но и важный компонент для поддержания долговечности вашего транспортного средства. Вот пять инструментов и материалов, которые следует избегать во время мытья машины.

Об этом написал Slash Gear.

Читайте также:

Средство для мытья посуды

Химические вещества, содержащие эти средства, обычно слишком жесткие для красок и защитных покрытий кузова и впоследствии их разъедают.

Используйте качественное автомобильное мыло с соответствующим уровнем pH, чтобы поддерживать автомобиль чистым без риска повреждения каких-либо внешних элементов.

Чистящие средства и окон

Как и средство для мытья посуды, чистящие вещества различных поверхностей и стекла дома могут ухудшить внешний вид автомобиля.

Обычные тряпки и полотенца

Виды волокон, из которых состоят обычные полотенца и тряпки, могут быть абразивными для автомобилей и оставлять неприглядные царапины и завихрения.

Используйте мягкую микрофибру, которая не оставит следов на транспортном средстве, оставаясь достаточно поглощающей, чтобы удерживать влагу и грязь.

Вещества на основе растворителей

Спрей для блеска шин на основе растворителя, попадая на кузов, может испачкать краску. Более того, он может попасть на тормоза и даже повредить их.

Обычно использование мыла и воды более чем достаточно для ухода за шинами.

Жесткие щетки

Авто можно поцарапать довольно легко. Следовательно, избегайте жестких щеток, мочалок и подобных предметов.

Сочетание рукавицы или полотенца из микрофибры с высококачественным автомоющим средством поможет удалить сложные пятна, избегая повреждения автомобиля.

Раньше мы писали о трех способах оградить автомобиль от ржавчины. Также сообщалось, где под угрозой штрафа до 1700 гривен запрещено мыть и ремонтировать авто в Украине.