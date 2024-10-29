Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Испортите покрытие — чем категорически нельзя мыть авто arrow

Испортите покрытие — чем категорически нельзя мыть авто

29 октября 2024 06:00
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Чем нельзя мыть авто — пять ошибок, которые портят покрытие
Мытье авто. Фото: kungs.fi
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Поддержка лучшего внешнего вида автомобиля — это не только способ не стать посмешищем, но и важный компонент для поддержания долговечности вашего транспортного средства. Вот пять инструментов и материалов, которые следует избегать во время мытья машины.

Об этом написал Slash Gear.

Читайте также:

Средство для мытья посуды

Химические вещества, содержащие эти средства, обычно слишком жесткие для красок и защитных покрытий кузова и впоследствии их разъедают.

Используйте качественное автомобильное мыло с соответствующим уровнем pH, чтобы поддерживать автомобиль чистым без риска повреждения каких-либо внешних элементов.

Чистящие средства и окон

Как и средство для мытья посуды, чистящие вещества различных поверхностей и стекла дома могут ухудшить внешний вид автомобиля.

Обычные тряпки и полотенца

Виды волокон, из которых состоят обычные полотенца и тряпки, могут быть абразивными для автомобилей и оставлять неприглядные царапины и завихрения.

Используйте мягкую микрофибру, которая не оставит следов на транспортном средстве, оставаясь достаточно поглощающей, чтобы удерживать влагу и грязь.

Вещества на основе растворителей

Спрей для блеска шин на основе растворителя, попадая на кузов, может испачкать краску. Более того, он может попасть на тормоза и даже повредить их.

Обычно использование мыла и воды более чем достаточно для ухода за шинами.

Жесткие щетки

Авто можно поцарапать довольно легко. Следовательно, избегайте жестких щеток, мочалок и подобных предметов.

Сочетание рукавицы или полотенца из микрофибры с высококачественным автомоющим средством поможет удалить сложные пятна, избегая повреждения автомобиля.

Раньше мы писали о трех способах оградить автомобиль от ржавчины. Также сообщалось, где под угрозой штрафа до 1700 гривен запрещено мыть и ремонтировать авто в Украине.

советы проблемы автомобиль лайфхаки авто

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

10:15 Экономист назвал среднюю зарплату прокуроров в Украине

Text
Срочная новость

10:11 Новые правила военного учета — юрист сказал, что изменится

10:10 Пограничники показали, какую технику РФ уничтожили на Харьковщине

10:07 Кости торчат из утеса — на Одесчине размывает старинное кладбище

09:53 Новые цены на продукты изменили пищевые привычки граждан — детали

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

09:40 В Сумах раздался громкий взрыв

09:36 Отключения света в Одессе — кого коснется

09:33 Центр Киева затянуло паром — в теплоэнерго назвали причину

09:29 Оккупанты ранили детей на Херсонщине — в каком они состоянии

09:26 Украинцы урезали бюджет на продукты — где и на чем экономят

10:10 Пограничники показали, какую технику РФ уничтожили на Харьковщине

10:07 Кости торчат из утеса — на Одесчине размывает старинное кладбище

09:53 Новые цены на продукты изменили пищевые привычки граждан — детали

09:40 В Сумах раздался громкий взрыв

09:36 Отключения света в Одессе — кого коснется

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

09:33 Центр Киева затянуло паром — в теплоэнерго назвали причину

09:29 Оккупанты ранили детей на Херсонщине — в каком они состоянии

09:26 Украинцы урезали бюджет на продукты — где и на чем экономят

09:19 В Одессе почти за 5 млн грн пересчитают государственные земли

09:07 Кривой Рог в руинах — россияне атаковали гражданские объекты

06:55 ТОП-10 лучших школ Львова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Цены на цветные металлы в конце октября — сколько стоит медь

06:30 В Украине упала стоимость кукурузы — цены на зерно в октябре

28 октября 2024

20:46 Тысяча Зеленского — на что потратят одесситы

06:16 ТОП-10 лучших школ Киева в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

25 октября 2024

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

24 октября 2024

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

Text

10:15 Экономист назвал среднюю зарплату прокуроров в Украине

Text
Срочная новость

10:11 Новые правила военного учета — юрист сказал, что изменится

Text

09:18 Тысячу от Зеленского могут получить не все — какие нюансы

Text

08:35 Военный объяснил последствия переброски медиков в пехоту

Text

08:00 Усиление военного учета и выборы в Грузии — эфир Ранок.LIVE

28 октября 2024
Text

21:57 Саакашвили не имеет влияния на выборы в Грузии — эксперт

Text

21:52 Пресс-атташе Грузии в Украине отреагировал на результаты выборов

Text

20:00 Удар по Харькову и интервью Зеленского — главные события дня

Text

18:48 Депутат объяснил, почему прокуроры и судьи берут взятки

Text

18:21 Нардеп ответил, как продвигается свод защиты энергообъектов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья