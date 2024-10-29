Чем нельзя мыть авто — пять ошибок, которые портят покрытие

Испортите покрытие — чем категорически нельзя мыть авто
Поддержка лучшего внешнего вида автомобиля — это не только способ не стать посмешищем, но и важный компонент для поддержания долговечности вашего транспортного средства. Вот пять инструментов и материалов, которые следует избегать во время мытья машины.
Об этом написал Slash Gear.
Средство для мытья посуды
Химические вещества, содержащие эти средства, обычно слишком жесткие для красок и защитных покрытий кузова и впоследствии их разъедают.
Используйте качественное автомобильное мыло с соответствующим уровнем pH, чтобы поддерживать автомобиль чистым без риска повреждения каких-либо внешних элементов.
Чистящие средства и окон
Как и средство для мытья посуды, чистящие вещества различных поверхностей и стекла дома могут ухудшить внешний вид автомобиля.
Обычные тряпки и полотенца
Виды волокон, из которых состоят обычные полотенца и тряпки, могут быть абразивными для автомобилей и оставлять неприглядные царапины и завихрения.
Используйте мягкую микрофибру, которая не оставит следов на транспортном средстве, оставаясь достаточно поглощающей, чтобы удерживать влагу и грязь.
Вещества на основе растворителей
Спрей для блеска шин на основе растворителя, попадая на кузов, может испачкать краску. Более того, он может попасть на тормоза и даже повредить их.
Обычно использование мыла и воды более чем достаточно для ухода за шинами.
Жесткие щетки
Авто можно поцарапать довольно легко. Следовательно, избегайте жестких щеток, мочалок и подобных предметов.
Сочетание рукавицы или полотенца из микрофибры с высококачественным автомоющим средством поможет удалить сложные пятна, избегая повреждения автомобиля.
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