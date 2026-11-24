Авто на сніговій каші. Фото: qz.com

Зимові автомобільні шини мають однаково впевнено гальмувати на холодному вологому асфальті та швидко витісняти сльоту з плями контакту. Українська зима часто чергує дощі, відлиги та нічні заморозки, тому протягом одного дня водій стикається з сухим покриттям, водою та мокрим снігом. Оцінити реальну поведінку покришки лише за глибиною канавок або кількістю ламелей неможливо, адже дві схожі на вигляд моделі здатні показати зовсім різний гальмівний шлях.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Eurokoleso.

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Малюнок протектора

Під час їзди сніговою кашею колесо має прорізати суміш води та талого снігу, щоб дістатися твердого асфальту. Спрямований V-подібний протектор зі стрілоподібними канавками швидко відводить воду й сльоту від центру плями контакту до боків, як це реалізовано в моделі Pirelli Winter Cinturato. Асиметричний рисунок, наприклад у Michelin Pilot Alpin 4, краще поєднує ефективне водовідведення зі стабільністю в поворотах завдяки різній жорсткості внутрішньої та зовнішньої зон.

Для міських поїздок очищеними дорогами краще підходять європейські фрикційні шини на зразок Goodyear UltraGrip Performance 3 або Falken Euro Winter HS 01, які зберігають жорсткість блоків під час гальмування на мокрому асфальті.

Скандинавські моделі орієнтовані на глибокий сніг та лід за сильних морозів, тому за температури близько 0 °C на вологій дорозі вони часто поступаються європейським шинам у точності керування. Те саме стосується і шипованої гуми, яка дає перевагу на льоду, але не покращує гальмування на мокрому асфальті.

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Окрім форми канавок, на зчеплення з дорогою впливають хвилеподібні та тривимірні ламелі. Вони створюють додаткові зачіпні кромки, але не дають блокам протектора надмірно деформуватися під час маневрів.

На холодному асфальті має значення склад гуми з додаванням силіки, який зберігає еластичність протектора на морозі. Проте з роками суміш старіє і твердне, тому перед купівлею шин варто перевіряти дату виробництва та залишкову глибину канавок, яка для мокрих доріг має становити не менше 5–6 мм.

Корисні критерії

Під час вибору варто перевіряти боковину шини на наявність символу 3PMSF у вигляді сніжинки всередині гори з трьома вершинами, який підтверджує успішне проходження зимових тестів. Звичайне позначення M+S лише вказує на малюнок протектора для бруду та снігу, але не гарантує високого зчеплення взимку. Також у європейському маркуванні вказують клас гальмування на мокрій дорозі від A до E, де A позначає найкращий показник.

Незалежні випробування клубу ADAC 2026 року довели, що різниця гальмівного шляху між найкращими та найгіршими шинами одного розміру на мокрому асфальті перевищує 10 метрів. Серед лідерів тестів експерти відзначили моделі брендів Pirelli, Continental, Goodyear та Michelin.

Ширина та тиск

Якщо автовиробник допускає встановлення вужчих коліс на зиму, для доріг зі сніговою кашею краще обрати саме такий варіант з дотриманням зовнішнього діаметра та індексу навантаження. Вужча покришка захоплює меншу смугу сльоти перед собою, тому їй легше прорізати мокрий сніг та зберегти контакт з твердим покриттям.

Також водіям варто регулярно контролювати тиск у холодних колесах перед поїздкою, адже при падінні температури з +10 до 0 °C він знижується приблизно на 0,1 бара. Недостатній тиск погіршує реакцію на повороти керма в колії зі сльотою, а надмірний прискорює знос центральної частини протектора.

Раніше Новини.LIVE писали, чому зимові шини на автомобілі можуть не дожити до весни. Суміш снігу, води та піску під колесами перетворюється на жорсткий абразив, який сточує м'яку гуму під час кожної поїздки.

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