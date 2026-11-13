Чому зимові шини на авто можуть не дожити до весни

Зимові шини. Фото: tires.bridgestone.com

Під час мінливої зимової погоди покришки нерідко втрачають майже половину висоти протектора всього за один сезон. Найчастіше причиною стає не заводський брак і не агресивний стиль керування, а звичайна каша на міських дорогах. Коли температура повітря тримається біля позначки 0 °C, шини працюють у нетипових для себе умовах. Суміш снігу, води та піску під колесами перетворюється на жорсткий абразив, який сточує м'яку гуму під час кожної поїздки.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Avtopilot.

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Дія абразиву

Дорожня суміш містить пісок, дрібний щебінь, сажу, глину та залишки хімічних реагентів. Під вагою машини ця суміш працює подібно до шліфувальної пасти та поступово знімає верхній шар протектора. Зимові покришки виготовляють з м'якого компаунду, щоб вони залишалися еластичними на морозі та надійно чіплялися за лід. Проте при потеплінні до 0 °C або кількох градусів вище нуля суміш надміру розм'якшується та піддається стиранню значно швидше.

Найбільшої шкоди протектору завдає не звичайний рух трасою, а пробуксовування коліс на місці. Коли шина провертається в каші, гума ковзає по дрібному камінню та піску під великим навантаженням. Кожна спроба вибратися з засніженої паркувальної кишені або рушити на слизькому підйомі знімає більше матеріалу, ніж кілометр спокійної їзди сухим асфальтом.

Дорожня сіль та хімічні реагенти безпосередньо не роз'їдають структуру покришки, але роблять снігову кашу більш липкою та щільною. На відміну від сухого морозного асфальту, який охолоджує шину під час руху та зберігає її пружність, при плюсовій температурі протектор залишається перегрітим і м'яким. Через це в міжсезоння, коли вранці тримається мінус, а вдень потепління перетворює сніг на воду з брудом, гума стирається значно швидше.

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Захист протектора

Під час їзди у сніговій каші варто рушати максимально плавно та уникати різких натискань на педаль газу. Перед паркуванням у глибокому заметі краще витратити хвилину на розчищення місця лопатою, замість того щоб пробивати колію колесами.

Окрему увагу слід приділити своєчасній заміні гуми навесні. Експлуатація зимових шин при стабільній плюсовій температурі не лише погіршує гальмівний шлях на сухому асфальті, а й остаточно добиває залишки протектора.

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