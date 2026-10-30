Накачування колеса автомобіля взимку. Фото: Facebook/Colorado State Patrol

З настанням холодів зимові шини вимагають особливої уваги до рівня внутрішнього тиску для забезпечення надійного зчеплення з дорогою. Заводські норми виробники автомобіля зазвичай вказують на табличці у дверному отворі водія або на лючку бензобака. Через регулярні сезонні перепади температури значення всередині коліс постійно змінюються, що безпосередньо впливає на керованість. Регулярний контроль цього параметра дозволяє зберегти ресурс гуми та підвищити безпеку руху.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Eurokoleso.

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Вплив температури

Температурні коливання суттєво змінюють фактичні показники манометра під час тривалої стоянки автомобіля надворі. Фізичні властивості повітря призводять до того, що похолодання на кожні 10°C знижує тиск у колесах орієнтовно на 0,07–0,14 бара. Наприклад, якщо восени за температури +10°C колеса накачали до норми 2,4 бара, то після нічних сильних морозів до −10°C манометр покаже лише 2,2 бара.

Виробники шин Continental та Nokian Tyres радять застосовувати спеціальну зимову поправку +0,2 бара до нормативного літнього значення. Така компенсація допомагає утримувати необхідні робочі параметри після сильного охолодження повітря всередині коліс. Однак якщо заводська табличка автомобіля вже містить окремо вказані норми для зимової експлуатації, водіям слід орієнтуватися саме на ці параметри.

Правильна перевірка

Вимірювати показники необхідно виключно на холодних шинах після тривалої стоянки або короткої поїздки відстанню до 3 км. Під час тривалого руху боковини деформуються, повітря всередині нагрівається, а манометр починає показувати завищені дані. Якщо вимірювання виконують на нагрітій гумі біля АЗС, фахівці Michelin радять тимчасово додавати 0,3 бара до норми з обов'язковим подальшим контролем після повного охолодження.

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Після підкачування коліс у теплій майстерні або підземному паркінгу автомобіль варто залишити надворі для температурного вирівнювання. Остаточну перевірку проводиться манометром вранці перед першою поїздкою.

При цьому тиск рекомендують коригувати залежно від рівня завантаження: для повної машини з пасажирами та багажем показники задньої осі завжди підвищують відповідно до інструкції.

Наслідки помилок

Недостатній тиск призводить до посиленого згинання боковини та надмірного небезпечного нагріву внутрішнього каркаса шини. Через це прискорюється стирання плечових зон протектора, погіршується керованість у поворотах та зростає споживання пального через підвищений опір коченню. Надмірне ж накачування робить ходову частину занадто жорсткою та прискорює знос центральної частини бігового протектора.

У дизельних та бензинових авто падіння значення нижче допустимого порогу викликає спрацьовування датчиків системи TPMS. У разі загоряння попереджувального індикатора на приладовій панелі слід негайно зупинитися у безпечному місці та перевірити всі колеса манометром.

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