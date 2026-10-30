Подкачка колеса автомобиля зимой. Фото: Facebook/Colorado State Patrol

С наступлением холодов зимние шины требуют особого внимания к уровню внутреннего давления для обеспечения надежного сцепления с дорогой. Заводские нормы производители автомобилей обычно указывают на табличке в дверном проеме со стороны водителя или на крышке бензобака. Из-за регулярных сезонных перепадов температуры показатели давления в колесах постоянно меняются, что напрямую влияет на управляемость. Регулярный контроль этого параметра позволяет сохранить ресурс резины и повысить безопасность движения.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Eurokoleso.

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Влияние температуры

Температурные колебания существенно изменяют фактические показания манометра во время длительной стоянки автомобиля на улице. Физические свойства воздуха приводят к тому, что понижение температуры на каждые 10 °C снижает давление в колесах примерно на 0,07–0,14 бара. Например, если осенью при температуре +10 °C колеса накачали до нормы 2,4 бара, то после ночных сильных морозов до −10 °C манометр покажет лишь 2,2 бара.

Производители шин Continental и Nokian Tyres рекомендуют применять специальную зимнюю поправку +0,2 бара к нормативному летнему значению. Такая компенсация помогает поддерживать необходимые рабочие параметры после сильного охлаждения воздуха внутри колес. Однако если заводская табличка автомобиля уже содержит отдельно указанные нормы для зимней эксплуатации, водителям следует ориентироваться именно на эти параметры.

Правильная проверка

Измерять показатели необходимо исключительно на холодных шинах после длительной стоянки или короткой поездки на расстояние до 3 км. Во время длительного движения боковины деформируются, воздух внутри нагревается, а манометр начинает показывать завышенные данные. Если измерения проводятся на нагретой резине возле АЗС, специалисты Michelin советуют временно добавить 0,3 бара к норме с обязательным последующим контролем после полного остывания.

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После подкачки колес в теплой мастерской или подземном паркинге автомобиль следует оставить на улице для температурного выравнивания. Окончательная проверка проводится манометром утром перед первой поездкой.

При этом давление рекомендуется корректировать в зависимости от уровня загрузки: для полностью загруженной машины с пассажирами и багажом показатели задней оси всегда повышают в соответствии с инструкцией.

Последствия ошибок

Недостаточное давление приводит к усиленному изгибу боковины и чрезмерному опасному нагреву внутреннего каркаса шины. Из-за этого ускоряется износ плечевых зон протектора, ухудшается управляемость в поворотах и возрастает расход топлива из-за повышенного сопротивления качению. Чрезмерная накачка делает ходовую часть слишком жесткой и ускоряет износ центральной части бегового протектора.

В дизельных и бензиновых автомобилях падение давления ниже допустимого порога вызывает срабатывание датчиков системы TPMS. В случае загорания предупреждающего индикатора на приборной панели следует немедленно остановиться в безопасном месте и проверить все колеса манометром.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как подорожали зимние шины в Украине в 2026 году. В зависимости от комплектации за год стоимость выросла примерно на 12–17%, свидетельствуют результаты исследования OLX.

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