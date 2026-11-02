Автомобіль на засніженій дорозі. Фото: burtbrothers.com

Багато українських водіїв вважають що літні шини на машині з настанням холодів автоматично стають підставою для штрафів. Проте чинне законодавство не містить прямої норми, яка б забороняла виїжджати на дорогу в зимовий період на літньому комплекті коліс. Правила дорожнього руху віддають перевагу технічному стану гуми, а не календарній сезонності. Поліція звертає увагу виключно на залишок протектора, відсутність пошкоджень та правильність монтажу коліс.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Eurokoleso.

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Технічні вимоги

Пункт 31.4.5 ПДР чітко встановлює, що залишкова висота малюнка протектора для легкових авто та вантажівок масою до 3,5 тонн повинна становити не менше 1,6 мм. Для вантажних машин понад 3,5 тонни цей поріг складає 1 мм, для автобусів встановлено 2 мм, а для мотоциклів визначено 0,8 мм. Крім того, категорично забороняється експлуатувати колеса з порваним кордом, порізами, розшаруванням боковини чи тріщинами на дисках.

Правила також суворо забороняють ставити на одну вісь автомобіля різні за розміром, конструкцією або малюнком протектора шини. Не можна поєднувати шиповану гуму з неошипованою або діагональну з радіальною.

Законодавство містить лише рекомендацію використовувати відповідні покришки при постійній їзді слизьким покриттям, але не вводить суворої заборони.

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Розмір покарання

Якщо автомобіль рухається взимку на справних літніх колесах з достатньою глибиною протектора, підстав для складання протоколу немає. Однак наявність лисих шин чи пошкоджень підпадає під частину 1 статті 121 КУпАП щодо керування несправним транспортом. Штраф за це порушення становить 340 грн.

Повторне аналогічне порушення протягом одного року тягне за собою набагато суворіші наслідки для порушника. У такому разі передбачено штраф від 850 грн до 1700 грн, позбавлення водійського посвідчення терміном від трьох до шести місяців або адміністративний арешт від п'яти до десяти діб.

Дійсні підстави

Правоохоронці мають право виписати штраф не за факт відсутності зимового маркування, а за виявлені технічні вади коліс. Ключовими причинами для покарання стають стертий протектор, розриви каркаса, відсутність болтів кріплення або невідповідність шин допустимому навантаженню машини. Зношена зимова гума з порізами є точно таким самим порушенням закону, як і лиса літня шина.

Станом на 2026 рік окремого закону про обов'язкову зміну гуми за датою в Україні немає, тому правову роль відіграє лише реальний технічний стан транспорту.

Раніше Новини.LIVE писали, яким насправді має бути тиск в зимових шинах авто. Регулярний контроль цього параметра дозволяє зберегти ресурс гуми та підвищити безпеку руху.

Також читайте, чи можна замінити на автомобілі лише одну шину. Закони не забороняють таку заміну, але вимагають суворого дотримання однакового малюнка протектора на одній осі.