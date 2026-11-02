Автомобиль на заснеженной дороге. Фото: burtbrothers.com

Многие украинские водители считают, что летние шины на автомобиле с наступлением холодов автоматически становятся основанием для штрафов. Однако действующее законодательство не содержит прямой нормы, которая бы запрещала выезжать на дорогу в зимний период на летнем комплекте колес. Правила дорожного движения отдают предпочтение техническому состоянию резины, а не календарной сезонности. Полиция обращает внимание исключительно на остаток протектора, отсутствие повреждений и правильность монтажа колес.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Eurokoleso.

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Технические требования

Пункт 31.4.5 ПДД четко устанавливает, что остаточная высота рисунка протектора для легковых автомобилей и грузовиков массой до 3,5 т должна составлять не менее 1,6 мм. Для грузовых машин с массой свыше 3,5 т этот порог составляет 1 мм, для автобусов установлено 2 мм, а для мотоциклов — 0,8 мм. Кроме того, категорически запрещается эксплуатировать колеса с разорванным кордом, порезами, расслоением боковины или трещинами на дисках.

Правила также строго запрещают устанавливать на одну ось автомобиля шины, различающиеся по размеру, конструкции или рисунку протектора. Нельзя сочетать шипованную резину с нешипованной или диагональную с радиальной.

Законодательство содержит лишь рекомендацию использовать соответствующие шины при постоянной езде по скользкому покрытию, но не вводит строгого запрета.

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Размер наказания

Если автомобиль движется зимой на исправных летних колесах с достаточной глубиной протектора, оснований для составления протокола нет. Однако наличие лысых шин или повреждений подпадает под часть 1 статьи 121 КоАП относительно управления неисправным транспортным средством. Штраф за это нарушение составляет 340 грн.

Повторное аналогичное нарушение в течение одного года влечет за собой гораздо более суровые последствия для нарушителя. В таком случае предусмотрен штраф от 850 грн до 1700 грн, лишение водительского удостоверения на срок от трех до шести месяцев или административный арест от пяти до десяти суток.

Настоящие основания

Правоохранители имеют право выписать штраф не за отсутствие зимней маркировки, а за выявленные технические неисправности колес. Ключевыми причинами для наказания становятся стертый протектор, разрывы каркаса, отсутствие крепежных болтов или несоответствие шин допустимой нагрузке автомобиля. Изношенная зимняя резина с порезами является точно таким же нарушением закона, как и лысая летняя шина.

По состоянию на 2026 год отдельного закона об обязательной смене шин по дате в Украине нет, поэтому правовую роль играет только реальное техническое состояние транспортного средства.

Ранее Новини.LIVE писали, каким на самом деле должно быть давление в зимних шинах автомобиля. Регулярный контроль этого параметра позволяет сохранить ресурс шин и повысить безопасность движения.

Также читайте, можно ли заменить на автомобиле только одну шину. Законы не запрещают такую замену, но требуют строгого соблюдения одинакового рисунка протектора на одной оси.