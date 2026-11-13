Почему зимние шины на авто могут не дожить до весны

Зимние шины. Фото: tires.bridgestone.com

В условиях переменчивой зимней погоды покрышки нередко теряют почти половину высоты протектора всего за один сезон. Чаще всего причиной становится не заводской брак и не агрессивный стиль вождения, а обычная слякоть на городских дорогах. Когда температура воздуха держится около отметки 0 °C, шины работают в нетипичных для себя условиях. Смесь снега, воды и песка под колесами превращается в жесткий абразив, который стирает мягкую резину во время каждой поездки.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Avtopilot.

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Действие абразива

Дорожная смесь содержит песок, мелкий щебень, сажу, глину и остатки химических реагентов. Под весом автомобиля эта смесь действует подобно шлифовальной пасте и постепенно снимает верхний слой протектора. Зимние шины изготавливают из мягкого компаунда, чтобы они оставались эластичными на морозе и надежно цеплялись за лед. Однако при потеплении до 0 °C или нескольких градусов выше нуля смесь чрезмерно размягчается и подвергается истиранию значительно быстрее.

Наибольший ущерб протектору наносит не обычное движение по трассе, а пробуксовка колес на месте. Когда шина прокручивается в слякоти, резина скользит по мелкому камню и песку под большой нагрузкой. Каждая попытка выбраться из заснеженного парковочного места или тронуться с места на скользком подъеме снимает больше материала, чем километр спокойной езды по сухому асфальту.

Дорожная соль и химические реагенты напрямую не разъедают структуру шины, но делают снежную кашу более липкой и плотной. В отличие от сухого морозного асфальта, который охлаждает шину во время движения и сохраняет ее упругость, при плюсовой температуре протектор остается перегретым и мягким. Из-за этого в межсезонье, когда утром держится минус, а днем потепление превращает снег в воду с грязью, резина изнашивается значительно быстрее.

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Защита протектора

Во время езды по снежной каше следует трогаться с места максимально плавно и избегать резких нажатий на педаль газа. Перед парковкой в глубоком сугробе лучше потратить минуту на расчистку места лопатой, вместо того чтобы пробивать колею колесами.

Особое внимание следует уделить своевременной замене шин весной. Эксплуатация зимних шин при стабильной плюсовой температуре не только ухудшает тормозной путь на сухом асфальте, но и окончательно изнашивает остатки протектора.

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