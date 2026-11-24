Автомобиль на снежной каше. Фото: qz.com

Зимние автомобильные шины должны одинаково уверенно тормозить на холодном влажном асфальте и быстро вытеснять слякоть из зоны контакта. Украинская зима часто чередует дожди, оттепели и ночные заморозки, поэтому в течение одного дня водитель сталкивается с сухим покрытием, водой и мокрым снегом. Оценить реальное поведение шины только по глубине канавок или количеству ламелей невозможно, ведь две похожие на вид модели способны показать совершенно разный тормозной путь.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Eurokoleso.

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Рисунок протектора

При езде по снежной каше колесо должно прорезать смесь воды и талого снега, чтобы добраться до твёрдого асфальта. Направленный V-образный протектор со стреловидными канавками быстро отводит воду и слякоть от центра пятна контакта к бокам, как это реализовано в модели Pirelli Winter Cinturato. Асимметричный рисунок, например у Michelin Pilot Alpin 4, лучше сочетает эффективный водоотвод со стабильностью в поворотах благодаря различной жесткости внутренней и внешней зон.

Для городских поездок по очищенным дорогам лучше подходят европейские фрикционные шины, такие как Goodyear UltraGrip Performance 3 или Falken Euro Winter HS 01, которые сохраняют жесткость блоков при торможении на мокром асфальте.

Скандинавские модели ориентированы на глубокий снег и лёд при сильных морозах, поэтому при температуре около 0 °C на влажной дороге они часто уступают европейским шинам в точности управления. То же самое касается и шипованной резины, которая дает преимущество на льду, но не улучшает торможение на мокром асфальте.

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Помимо формы канавок, на сцепление с дорогой влияют волнообразные и трехмерные ламели. Они создают дополнительные зацепные кромки, но не дают блокам протектора чрезмерно деформироваться во время маневров.

На холодном асфальте важен состав резины с добавлением силики, которая сохраняет эластичность протектора на морозе. Однако с годами смесь стареет и твердеет, поэтому перед покупкой шин стоит проверять дату производства и остаточную глубину канавок, которая для мокрых дорог должна составлять не менее 5–6 мм.

Полезные критерии

При выборе стоит проверять боковину шины на наличие символа 3PMSF в виде снежинки внутри горы с тремя вершинами, который подтверждает успешное прохождение зимних тестов. Обычное обозначение M+S лишь указывает на рисунок протектора для грязи и снега, но не гарантирует высокого сцепления зимой. Также в европейской маркировке указывается класс торможения на мокрой дороге от A до E, где A обозначает лучший показатель.

Независимые испытания клуба ADAC в 2026 году доказали, что разница в тормозном пути между лучшими и худшими шинами одного размера на мокром асфальте превышает 10 метров. Среди лидеров тестов эксперты отметили модели брендов Pirelli, Continental, Goodyear и Michelin.

Ширина и давление

Если автопроизводитель допускает установку более узких колес на зиму, для дорог со снежной кашей лучше выбрать именно такой вариант с соблюдением внешнего диаметра и индекса нагрузки. Более узкая шина захватывает меньшую полосу слякоти перед собой, поэтому ей легче прорезать мокрый снег и сохранить контакт с твердым покрытием.

Также водителям следует регулярно проверять давление в остывших колесах перед поездкой, ведь при падении температуры с +10 до 0 °C оно снижается примерно на 0,1 бара. Недостаточное давление ухудшает реакцию на повороты руля на дороге со слякотью, а избыточное ускоряет износ центральной части протектора.

Ранее Новини.LIVE писали, почему зимние шины на автомобиле могут не дожить до весны. Смесь снега, воды и песка под колесами превращается в жесткий абразив, который стирает мягкую резину во время каждой поездки.

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