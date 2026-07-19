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Головна Авто Життєвий тест ПДР: хто з водіїв порушує правила

Життєвий тест ПДР: хто з водіїв порушує правила

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2026 19:45
Тест ПДР на автомагістралі: де водіям можна зупинитися
Два автомобілі на автомагістралі. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми про рух автомагістралями та дорогами для автомобілів. Водій синьої машини має намір зупинитися праворуч на узбіччі, а водій червоної — ліворуч у технологічному розриві розділювальної смуги. Хто них порушить правила у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Водій червоного автомобіля.
  2. Водій синього автомобіля.
  3. Обидва водії порушують правила.
  4. Обидва водії не порушують правила.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто порушник

На ділянці дороги встановлено знак 5.1 "Автомагістраль", що вказує на особливий статус цієї траси, де дозволена швидкість може сягати 130 км/год. Відповідно до розділу 27 ПДР, на автомагістралях діють суворі обмеження для безпеки на високих швидкостях.

Згідно з правилами, зупинка чи стоянка на автомагістралях дозволяється винятково у спеціально відведених місцях, які позначені дорожніми знаками 5.43 "Місце для стоянки" або 6.15 "Місце для відпочинку".

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Водій синього автомобіля намагається зупинитися праворуч на узбіччі, що на такій дорозі заборонено. Водій червоного автомобіля планує зупинитися ліворуч, заїхавши у технологічний розрив розділювальної смуги, що також є грубим порушенням правил.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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