Тест ПДР про дію знаків для вантажівок на перехресті

Варіанти напрямків руху для вантажівки на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків. На перехресті водію вантажівки запропоновані траєкторії для подальшого руху: прямо, праворуч та ліворуч. В яких напрямках дозволено продовжити рух водієві вантажного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь та розбір завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Прямо. Прямо та праворуч. Прямо та ліворуч. Ліворуч та праворуч. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Зелений сигнал дозволяє рух в усіх напрямках. Світлофор скасовує дію знаку пріоритету 2.3 "Головна дорога", але його влада не поширюється на інформаційно-вказівний знак 5.31.1 "Напрямок руху для вантажних автомобілів".

Цей знак показує рекомендований напрямок руху для вантажних автомобілів та самохідних машин. Але він не забороняє проїзд за іншими траєкторіями.

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Отже, водій вантажівки може їхати прямо, а також повернути праворуч або ліворуч.

Правильна відповідь №5

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