Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Тест ПДР на перехресті: куди може їхати вантажівка

Тест ПДР на перехресті: куди може їхати вантажівка

Ua ru
Дата публікації: 21 червня 2026 19:45
Тест ПДР про дію знаків для вантажівок на перехресті
Варіанти напрямків руху для вантажівки на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків. На перехресті водію вантажівки запропоновані траєкторії для подальшого руху: прямо, праворуч та ліворуч. В яких напрямках дозволено продовжити рух водієві вантажного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь та розбір завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Прямо.
  2. Прямо та праворуч.
  3. Прямо та ліворуч.
  4. Ліворуч та праворуч.
  5. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Тест ПДР: в яких напрямках дозволенмий рух

Зелений сигнал дозволяє рух в усіх напрямках. Світлофор скасовує дію знаку пріоритету 2.3 "Головна дорога", але його влада не поширюється на інформаційно-вказівний знак 5.31.1 "Напрямок руху для вантажних автомобілів".

Цей знак показує рекомендований напрямок руху для вантажних автомобілів та самохідних машин. Але він не забороняє проїзд за іншими траєкторіями.

Читайте також:

Отже, водій вантажівки може їхати прямо, а також повернути праворуч або ліворуч.

Правильна відповідь №5

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації