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Главная Авто Тест ПДД на перекрестке: куда может ехать грузовик

Тест ПДД на перекрестке: куда может ехать грузовик

Ua ru
Дата публикации 21 июня 2026 19:45
Тест ПДД про действие знаков для грузовиков на перекрестке
Варианты направлений движения для грузовика на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований информационно-указательных дорожных знаков. На перекрестке водителю грузовика предложены траектории для дальнейшего движения: прямо, направо и налево. В каких направлениях разрешено продолжить движение водителю грузового автомобиля в ситуации, изображенной на рисунке?

Правильный ответ и разбор задачи дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Прямо.
  2. Прямо и направо.
  3. Прямо и налево.
  4. Налево и направо.
  5. Все направления разрешены.

Разбор задачи

Тест ПДР: в яких напрямках дозволенмий рух

Зеленый сигнал разрешает движение во всех направлениях. Светофор отменяет действие знака приоритета 2.3 "Главная дорога", но его власть не распространяется на информационно-указательный знак 5.31.1 "Направление движения для грузовых автомобилей".

Этот знак указывает рекомендуемое направление движения для грузовых автомобилей и самоходных машин. Но он не запрещает проезд по другим траекториям.

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Следовательно, водитель грузовика может ехать прямо, а также повернуть направо или налево.

Правильный ответ №5

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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