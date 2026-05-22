Главная Авто Сложный тест ПДД для опытных: куда может проехать автомобиль

Сложный тест ПДД для опытных: куда может проехать автомобиль

Дата публикации 22 мая 2026 20:40
Сложный тест ПДД для опытных: куда может проехать автомобиль
Траектории движения синего авто на перекрестке. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание требований дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Водитель синего автомобиля имеет четыре варианта для продолжения движения: прямо, разворот, поворот направо и поворот налево. В каком направлении он может проехать в изображенной на рисунке ситуации?

Правильный ответ на задание дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Прямо.
  2. Прямо и налево.
  3. Прямо, налево и в обратном направлении.
  4. Направо и в обратном направлении.
  5. Только справа.
  6. Только влево.

Разбор задачи

Тест ПДР: куди може проїхати авто

Знак 4.5 "Движение прямо или налево" разрешает движение только в указанных направлениях. То есть повернуть направо водитель не может. Но этот знак разрешает разворот, хотя не все так просто.

Знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением" показывает, что водитель не может выполнить разворот, ведь в таком случае окажется на встречной полосе.

Также он не может повернуть налево, поскольку эта дорога имеет две полосы для движения в одну сторону. Поэтому для выполнения маневра он должен был перестроиться в левую полосу, согласно пункту 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Водителю остается только ехать прямо.

Правильный ответ №1

Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
