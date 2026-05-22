Сложный тест ПДД для опытных: куда может проехать автомобиль

Траектории движения синего авто на перекрестке. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание требований дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Водитель синего автомобиля имеет четыре варианта для продолжения движения: прямо, разворот, поворот направо и поворот налево. В каком направлении он может проехать в изображенной на рисунке ситуации?

Варианты ответа

Прямо. Прямо и налево. Прямо, налево и в обратном направлении. Направо и в обратном направлении. Только справа. Только влево.

Разбор задачи

Знак 4.5 "Движение прямо или налево" разрешает движение только в указанных направлениях. То есть повернуть направо водитель не может. Но этот знак разрешает разворот, хотя не все так просто.

Знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением" показывает, что водитель не может выполнить разворот, ведь в таком случае окажется на встречной полосе.

Также он не может повернуть налево, поскольку эта дорога имеет две полосы для движения в одну сторону. Поэтому для выполнения маневра он должен был перестроиться в левую полосу, согласно пункту 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Водителю остается только ехать прямо.

Правильный ответ №1

