Сложный тест ПДД для опытных: куда может проехать автомобиль
Задача на знание требований дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Водитель синего автомобиля имеет четыре варианта для продолжения движения: прямо, разворот, поворот направо и поворот налево. В каком направлении он может проехать в изображенной на рисунке ситуации?
Правильный ответ на задание дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Прямо.
- Прямо и налево.
- Прямо, налево и в обратном направлении.
- Направо и в обратном направлении.
- Только справа.
- Только влево.
Разбор задачи
Знак 4.5 "Движение прямо или налево" разрешает движение только в указанных направлениях. То есть повернуть направо водитель не может. Но этот знак разрешает разворот, хотя не все так просто.
Знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением" показывает, что водитель не может выполнить разворот, ведь в таком случае окажется на встречной полосе.
Также он не может повернуть налево, поскольку эта дорога имеет две полосы для движения в одну сторону. Поэтому для выполнения маневра он должен был перестроиться в левую полосу, согласно пункту 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".
Водителю остается только ехать прямо.
Правильный ответ №1
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения: