Видео

Полезный тест ПДД — как развернуться на перекрестке по правилам

Полезный тест ПДД — как развернуться на перекрестке по правилам

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 11:40
Тест ПДД: как развернуться на перекрестке по правилам
Как развернуться? Рисунок: "Украина за рулем"

Задача на знание дорожных знаков. По какой траектории водитель красного автомобиля может выполнить разворот в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложила "Украина за рулем".

Варианты ответа

  1. По траекториям А и Б.
  2. По траектории А.
  3. По траектории Б.
  4. Разворот запрещен.

Разбор задачи

Тест з ПДР: як правильно розвернутися на перехресті?

На нерегулируемом перекрестке водитель красного автомобиля намерен выполнить разворот. Перед ним установлены два знака 2.1 "Уступить дорогу" и 5.10.2 "Выезд на дорогу с полосой для движения маршрутных транспортных средств".

Первый является знаком приоритета и обязывает водителя пропустить транспорт, который движется по главной дороге. Второй знак обозначает выезд на дорогу, где движение маршрутных транспортных средств осуществляется по специальной выделенной полосе.

Ни один из этих знаков не запрещает водителю красного автомобиля развернуться на перекрестке. Также никакие правила в изображенной ситуации не регламентируют, по какой именно траектории водитель может его выполнить.

Правильный ответ

№1

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
