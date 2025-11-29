Тест ПДР: як розвернутися на перехресті за правилами

Як розвернутися? Малюнок: "Україна за кермом"

Задача на знання дорожніх знаків. За якою траєкторією водій червоного автомобіля може виконати розворот у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала "Україна за кермом".

Варіанти відповіді

За траєкторіями А та Б. За траєкторією А. За траєкторією Б. Розворот заборонений.

Розбір задачі

На нерегульованому перехресті водій червоного автомобіля має намір виконати розворот. Перед ним встановлені два знаки 2.1 "Дати дорогу" та 5.10.2 "Виїзд на дорогу зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів".

Перший є знаком пріоритету та зобов’язує водія пропустити транспорт, який рухається головною дорогою. Другий знак позначає виїзд на дорогу, де рух маршрутних транспортних засобів здійснюється спеціальною виділеною смугою.

Жоден з цих знаків не забороняє водієві червоного автомобіля розвернутися на перехресті. Також жодні правила у зображеній ситуації не регламентують, за якою саме траєкторією водій може його виконати.

Правильна відповідь

№1

