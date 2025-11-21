Підступний тест ПДР: чи можна одразу повернути у ліву смугу

Так можна? Малюнок: "Україна за кермом"

Задача з тем про проїзд перехресть та про початок руху і зміну його напрямку. Чи може вантажівка повернути одразу на ліву смугу, на яку в'їжджає швидка з вимкненими спеціальними сигналами, у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала "Україна за кермом".

Варіанти відповіді

Поворот дозволений. Поворот дозволений, але спочатку треба пропустити швидку. Поворот заборонений.

Розбір задачі

На правій смузі дороги виник затор, тому водій вантажівки має намір повернути не на праву, а одразу на ліву смугу. Водночас водій автомобіля швидкої допомоги продовжує їхати прямо через перехрестя тією самою смугою, але з вимкненими спеціальними сигналами.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Але на правій смузі утворився затор, тому водій вантажівки може скористатися пунктом 10.6 ПДР:

"Якщо транспортний засіб через свої габарити або інші причини не може виконати поворот чи розворот з відповідного крайнього положення, дозволяється відступити від вимог пункту 10.4 цих Правил, якщо це не суперечить вимогам заборонних чи наказових дорожніх знаків, дорожньої розмітки та не створить небезпеки чи перешкод іншим учасникам руху".

Попри те, що швидка їде з вимкненими спеціальними сигналами, водій вантажівки перед поворотом мусить дати їй дорогу, адже він їде у напрямку зеленої стрілки увімкненої у додатковій секції світлофора при основному червоному.

Читаємо пункт 16.9 ПДР:

"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".

Правильна відповідь

№2

