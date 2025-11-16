Тест ПДР на складному перехресті: хто кого пропускає

Хто перший? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про проїзд перехресть. Який автомобіль проїде першим, а який — останнім у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Вантажівка та таксі перші, синє авто — останнє. Таксі перше, червоне авто — останнє. Синє авто перше, вантажівка — остання. Червоне авто перше, таксі — останнє. Вантажівка перша, таксі — останнє. Вантажівка та таксі перші, червоне авто — останнє.

Розбір задачі

Водії вантажівки та жовтого таксі проїжджають прямо, а водії синього та червоного автомобілів повертають ліворуч.

На перехресті немає світлофорів та регулювальника. Також відсутні знаки пріоритету. Тому роз’їжджатися на цьому нерегульованому перехресті рівнозначних доріг водії будуть за правилом "правої руки".

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Першим проїде вантажівка, у якого перешкоди з правого боку немає. За ним проїжджає водій червоного авто, позаяк перешкода праворуч для нього — вантажівка — вже поїхала. Далі за тим же принципом поїде синій автомобіль. Таксі рушить останнім.

Правильна відповідь

№5

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: