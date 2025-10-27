Відео
Україна
Швидкий тест ПДР — чи дозволений мотоциклісту обгін

Швидкий тест ПДР — чи дозволений мотоциклісту обгін

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 19:45
Оновлено: 16:00
Експрес-тест ПДР: чи дозволений мотоциклісту обгін
Так можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання заборонних та попереджувальних дорожніх знаків та з теми про обгін. Чи дозволено мотоциклісту обігнати червоний автомобіль у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Дозволено.
  2. Дозволено, якщо швидкість авто попереду менш як 30 км/год.
  3. Дозволяється, якщо обгін буде завершено до перехрестя.
  4. Відповіді 2 та 3.
  5. Заборонено.

Розбір задачі

Тест з ПДР: чи дозволений мотоциклістові обгін?

Перед мотоциклістом розташовані кілька дорожніх знаків. Нижній — 3.25 "Обгін заборонено" забороняє обгін усіх транспортних засобів, крім поодиноких, що рухаються зі швидкістю менш як 30 км/год.

Над ним висить ще один знак — 1.23.2 "Прилягання другорядної дороги", який попереджає про прилягання другорядної дороги з лівого боку. Цей знак встановлюється поза населеними пунктами (де вочевидь і їдуть транспортні засоби у зображеній ситуауії) на відстані 150–300 м від перехрещення.

Згідно з пунктом 14.6 ПДР обгін на перехресті заборонений. Але про заборону обгону до чи після перехрестя в правилах не йдеться. Тобто мотоцикліст може обігнати автомобіль, якщо його швидкість менш як 30 км/год та маневр буде завершено до перехрестя, відстань до якого щонайменше 150 м.

Правильна відповідь

№4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
