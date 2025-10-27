Експрес-тест ПДР: чи дозволений мотоциклісту обгін

Так можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання заборонних та попереджувальних дорожніх знаків та з теми про обгін. Чи дозволено мотоциклісту обігнати червоний автомобіль у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Дозволено. Дозволено, якщо швидкість авто попереду менш як 30 км/год. Дозволяється, якщо обгін буде завершено до перехрестя. Відповіді 2 та 3. Заборонено.

Розбір задачі

Перед мотоциклістом розташовані кілька дорожніх знаків. Нижній — 3.25 "Обгін заборонено" забороняє обгін усіх транспортних засобів, крім поодиноких, що рухаються зі швидкістю менш як 30 км/год.

Над ним висить ще один знак — 1.23.2 "Прилягання другорядної дороги", який попереджає про прилягання другорядної дороги з лівого боку. Цей знак встановлюється поза населеними пунктами (де вочевидь і їдуть транспортні засоби у зображеній ситуауії) на відстані 150–300 м від перехрещення.

Згідно з пунктом 14.6 ПДР обгін на перехресті заборонений. Але про заборону обгону до чи після перехрестя в правилах не йдеться. Тобто мотоцикліст може обігнати автомобіль, якщо його швидкість менш як 30 км/год та маневр буде завершено до перехрестя, відстань до якого щонайменше 150 м.

Правильна відповідь

№4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: