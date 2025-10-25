Хитрий тест ПДР: куди може проїхати авто

Тест ПДР для уважних водіїв — куди може проїхати авто
Задача на знання дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. Куди дозволено продовжити рух водієві синього автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "Керманич".
Варіанти відповіді
- У зворотному напрямку.
- Ліворуч та у зворотному напрямку.
- Прямо.
- Прямо та у зворотному напрямку.
- Прямо та ліворуч.
- Дозволено в усіх напрямках.
Розбір задачі
На перехресті водій бачить перед собою два знаки: 5.30 "Зона для розвороту", який позначає зону за довжиною для розвороту транспортних засобів та забороняє поворот ліворуч, та 4.1 "Рух прямо", що дозволяє рух лише у вказаному напрямку. Останній знак закріплений на щиті жовтого кольору.
Очевидно, що знаки суперечать один одному.
Читаємо пункт 8.2 ПДР:
"Тимчасові дорожні знаки розміщуються на переносних пристроях, дорожньому обладнанні або закріплюються на щиті з фоном жовтого кольору і мають перевагу перед постійними дорожніми знаками".
Отже, водій синьої машину може їхати лише прямо.
Правильна відповідь
№3
