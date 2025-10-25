Хитрий тест ПДР: куди може проїхати авто

Що дозволено? Малюнок: "Керманич"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. Куди дозволено продовжити рух водієві синього автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Керманич".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

У зворотному напрямку. Ліворуч та у зворотному напрямку. Прямо. Прямо та у зворотному напрямку. Прямо та ліворуч. Дозволено в усіх напрямках.

Розбір задачі

На перехресті водій бачить перед собою два знаки: 5.30 "Зона для розвороту", який позначає зону за довжиною для розвороту транспортних засобів та забороняє поворот ліворуч, та 4.1 "Рух прямо", що дозволяє рух лише у вказаному напрямку. Останній знак закріплений на щиті жовтого кольору.

Очевидно, що знаки суперечать один одному.

Читаємо пункт 8.2 ПДР:

"Тимчасові дорожні знаки розміщуються на переносних пристроях, дорожньому обладнанні або закріплюються на щиті з фоном жовтого кольору і мають перевагу перед постійними дорожніми знаками".

Отже, водій синьої машину може їхати лише прямо.

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: