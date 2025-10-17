Каверзний тест ПДР: куди може проїхати водій

Куди можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. В якому напрямку забороняється продовжити рух водієві жовтого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Прямо. Прямо та у зворотному напрямку. Ліворуч та у зворотному напрямку. У зворотному напрямку. Ліворуч. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

На перехресті водій жовтого автомобіля бачить перед собою два знаки 2.1 "Дати дорогу" та 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом".

Перший знак нічим не допоможе, адже задача не з теми про проїзд перехресть. Другий вказує на те, що дорога з одностороннім рухом закінчилася й за перехрестям починається двосторонній рух.

Це насамперед означає, що розвернутися водій не може, адже у такому випадку він буде рухатися зустрічною смугою.

Повернути праворуч та їхати прямо водію ніщо не заважає, а повернути ліворуч він не може, адже знаходиться у правій смузі односторонньої дороги.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в’їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".

Правильна відповідь

№3

