Каверзний тест ПДР: куди може проїхати водій

Підступний тест ПДР — куди може проїхати водій
Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. В якому напрямку забороняється продовжити рух водієві жовтого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?
Варіанти відповіді
- Прямо.
- Прямо та у зворотному напрямку.
- Ліворуч та у зворотному напрямку.
- У зворотному напрямку.
- Ліворуч.
- Усі напрямки дозволені.
Розбір задачі
На перехресті водій жовтого автомобіля бачить перед собою два знаки 2.1 "Дати дорогу" та 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом".
Перший знак нічим не допоможе, адже задача не з теми про проїзд перехресть. Другий вказує на те, що дорога з одностороннім рухом закінчилася й за перехрестям починається двосторонній рух.
Це насамперед означає, що розвернутися водій не може, адже у такому випадку він буде рухатися зустрічною смугою.
Повернути праворуч та їхати прямо водію ніщо не заважає, а повернути ліворуч він не може, адже знаходиться у правій смузі односторонньої дороги.
Читаємо пункт 10.4 ПДР:
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в’їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".
Правильна відповідь
№3
