Непростий тест ПДР: куди може проїхати водій

Куди можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків. В яких напрямках дозволено продовжити рух водієві червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Прямо. Прямо та у зворотному напрямку. Праворуч та ліворуч. Праворуч, ліворуч та у зворотному напрямку. У зворотному напрямку. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

На перехресті встановлені дорожні знаки 2.1 "Дати дорогу", 3.1 "Рух заборонено", 7.5.7 "Вид транспортного засобу"та 7.3.3 "Напрямок дії".

Знак 2.1 "Дати дорогу" на розв’язання цієї задачі не впливає. А усі інші знаки разом можна прочитати так: на перехресті забороняється рух велосипедів праворуч та ліворуч.

Таким чином, знаки не стосуються водія червоного автомобіля, й він може їхати в будь-якому з запропонованих напрямків.

Правильна відповідь

№6

