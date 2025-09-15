Відео
На фронті зник зв’язок через збій Starlink
Головна Авто Складний тест ПДР — куди може проїхати водій

Складний тест ПДР — куди може проїхати водій

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 07:35
Непростий тест ПДР: куди може проїхати водій
Куди можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків. В яких напрямках дозволено продовжити рух водієві червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Прямо.
  2. Прямо та у зворотному напрямку.
  3. Праворуч та ліворуч.
  4. Праворуч, ліворуч та у зворотному напрямку.
  5. У зворотному напрямку.
  6. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Тест з ПДР: в яких напрямках дозволено рух авто?

На перехресті встановлені дорожні знаки 2.1 "Дати дорогу", 3.1 "Рух заборонено", 7.5.7 "Вид транспортного засобу"та 7.3.3 "Напрямок дії".

Знак 2.1 "Дати дорогу" на розв’язання цієї задачі не впливає. А усі інші знаки разом можна прочитати так: на перехресті забороняється рух велосипедів праворуч та ліворуч.

Таким чином, знаки не стосуються водія червоного автомобіля, й він може їхати в будь-якому з запропонованих напрямків.

Правильна відповідь

№6

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
