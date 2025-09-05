Відео
Головна Авто Тест ПДР на перехресті — хто проїде першим

Тест ПДР на перехресті — хто проїде першим

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 19:45
Тест ПДР: в якому порядку водії проїдуть складне перехрестя
Хто перший? Малюнок: Exist.ua

Задача з тем про проїзд перехресть та про регулювання дорожнього руху. Хто з водіїв першим проїде перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

  1. Водій білого автомобіля.
  2. Водій зеленого автомобіля.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто першим проїде перехрестя?

На перехресті водій зеленого автомобіля проїжджає прямо, а водій білої машини повертає ліворуч.

Згідно зі знаками пріоритету 2.3 "Головна дорога", 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги", які встановлені на перехресті, на головній дорозі перебуває водій білого автомобіля.

Але це не має жодного значення, адже, якщо працює світлофор, то знаки пріоритетів не діють.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Для обох водіїв світлофор світиться зеленим, але першим проїде зелене авто, позаяк біле повертає ліворуч, тому має поступитися.

Читаємо пункт 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Правильна відповідь

№2

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
