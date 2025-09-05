Тест ПДД: в каком порядке водители проедут сложный перекресток

Кто первый? Рисунок: Exist.ua

Задача по темам о проезде перекрестков и о регулировании дорожного движения. Кто из водителей первым проедет перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Варианты ответа

Водитель белого автомобиля. Водитель зеленого автомобиля.

Разбор задачи

На перекрестке водитель зеленого автомобиля проезжает прямо, а водитель белой машины поворачивает налево.

Согласно знакам приоритета 2.3 "Главная дорога", 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги", которые установлены на перекрестке, на главной дороге находится водитель белого автомобиля.

Но это не имеет никакого значения ведь если работает светофор, то знаки приоритетов не действуют.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Для обоих водителей светофор светится зеленым, но первым проедет зеленое авто, поскольку белое поворачивает налево, поэтому должно уступить.

Читаем пункт 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".

Правильный ответ

№2

