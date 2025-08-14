Быстрый тест ПДД: может ли трактор обогнать велосипедиста

Интересный тест ПДД — может ли трактор обогнать велосипедиста
Задача на знание дорожных знаков. Разрешается ли трактористу обогнать велосипедиста в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Разрешается.
- Разрешается только предварительно подав звуковой сигнал.
- Запрещается.
Разбор задачи
Велосипедист движется прямо, а водитель трактора намерен его обогнать, хотя на участке установлен знак 3.27 "Обгон грузовым автомобилям запрещен".
Этот знак запрещает грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т обгонять все транспортные средства (кроме одиночных, движущихся со скоростью менее 30 км/ч). Тракторам запрещается обгон всех транспортных средств, кроме одиночных велосипедов, гужевых повозок (саней).
Правильный ответ
№1
