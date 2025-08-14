Видео
Интересный тест ПДД — может ли трактор обогнать велосипедиста

Интересный тест ПДД — может ли трактор обогнать велосипедиста

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 07:35
Быстрый тест ПДД: может ли трактор обогнать велосипедиста
Что разрешено? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков. Разрешается ли трактористу обогнать велосипедиста в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Разрешается.
  2. Разрешается только предварительно подав звуковой сигнал.
  3. Запрещается.

Разбор задачи

Тест з ПДР: чи може трактор обігнати велосипед?

Велосипедист движется прямо, а водитель трактора намерен его обогнать, хотя на участке установлен знак 3.27 "Обгон грузовым автомобилям запрещен".

Этот знак запрещает грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т обгонять все транспортные средства (кроме одиночных, движущихся со скоростью менее 30 км/ч). Тракторам запрещается обгон всех транспортных средств, кроме одиночных велосипедов, гужевых повозок (саней).

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
