Тест ПДД на круговом перекрестке: кто кого пропускает

Кто подождет? Рисунок: auto-swiat.pl

Задача по теме о проезде перекрестков. Водители каких автомобилей должны уступить в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил Auto Swiat.

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Водители синего и красного автомобилей. Водители синего и серого автомобилей. Водители белого и красного автомобилей. Водители белого и серого автомобилей.

Разбор задачи

Водитель белого автомобиля движется по кругу и намерен съехать с кругового перекрестка, а водитель синего одновременно въезжает на круг.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и которые обозначены дорожным знаком 4.10 "Круговое движение", предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу".

Следовательно, уступить обязан водитель синего авто.

Водитель серого автомобиля продолжает движение по правой крайней полосе круга, параллельно водитель красного авто планирует с левой полосы съехать с кругового перекрестка. Для этого ему нужно перестроиться в правую полосу.

Читаем пункт 10.3 ПДД:

"В случае перестроения водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться".

В изображенной ситуации водитель красной машины должен пропустить серый автомобиль.

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: