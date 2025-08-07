Відео
Тест ПДР — хто кого пропускає на круговому перехресті

Тест ПДР — хто кого пропускає на круговому перехресті

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 19:45
Тест ПДР на круговому перехресті: хто кого пропускає
Хто почекає? Малюнок: auto-swiat.pl

Задача з теми про проїзд перехресть. Водії яких автомобілів мають поступитися у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував Auto Swiat.

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водії синього та червоного автомобілів.
  2. Водії синього та сірого автомобілів.
  3. Водії білого та червоного автомобілів.
  4. Водії білого та сірого автомобілів.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто кого пропускає на колі?

Водій білого автомобіля рухається по колу та має намір з’їхати з кругового перехрестя, а водій синього водночас в’їжджає на коло.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10 "Круговий рух", надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу".

Отже, поступитися зобовʼязаний водій синього авто.

Водій сірого автомобіля продовжує рух правою крайньою смугою кола, паралельно водій червоного авто планує з лівої смуги зʼїхати з кругового перехрестя. Для цього йому потрібно перестроїтися у праву смугу.

Читаємо пункт 10.3 ПДР:

"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".

У зображеній ситуації водій червоної машини має пропустити сірий автомобіль.

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
