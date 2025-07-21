Хитрий тест ПДР: з якою швидкістю може рухатися авто

Яка швидкість? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про швидкість руху та на знання дорожніх знаків. З якою швидкістю дозволяється подальший рух водієві білого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Не більш як 50 км/год. Не більш як 60 км/год. Не більш як 80 км/год. Не більш як 30 км/год. Не більше як 20 км/год.

Розбір задачі

На ділянці дороги встановлені дорожній знак 1.39 "Аварійно небезпечна ділянка (інша небезпека)" та табличка 7.21.2 "Вид небезпеки".

Знак попереджає водія про потенційну небезпеку, щоб він був уважнішим, але у жодному разі не вимагає зменшення швидкості на цій ділянці, тому читаємо пункт 12.4 ПДР:

"У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більше як 50 км/год".

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: