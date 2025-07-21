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Головна Авто Корисний тест ПДР — з якою швидкістю може рухатися авто

Корисний тест ПДР — з якою швидкістю може рухатися авто

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 19:45
Хитрий тест ПДР: з якою швидкістю може рухатися авто
Яка швидкість? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про швидкість руху та на знання дорожніх знаків. З якою швидкістю дозволяється подальший рух водієві білого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Не більш як 50 км/год.
  2. Не більш як 60 км/год.
  3. Не більш як 80 км/год.
  4. Не більш як 30 км/год.
  5. Не більше як 20 км/год.

Розбір задачі

Тест з ПДР: яка дозволена швидкість на дорозі?

На ділянці дороги встановлені дорожній знак 1.39 "Аварійно небезпечна ділянка (інша небезпека)" та табличка 7.21.2 "Вид небезпеки".

Знак попереджає водія про потенційну небезпеку, щоб він був уважнішим, але у жодному разі  не вимагає зменшення швидкості на цій ділянці, тому читаємо пункт 12.4 ПДР:

"У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більше як 50 км/год".

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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