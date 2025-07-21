Хитрий тест ПДР: з якою швидкістю може рухатися авто

Корисний тест ПДР — з якою швидкістю може рухатися авто
Задача з теми про швидкість руху та на знання дорожніх знаків. З якою швидкістю дозволяється подальший рух водієві білого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Не більш як 50 км/год.
- Не більш як 60 км/год.
- Не більш як 80 км/год.
- Не більш як 30 км/год.
- Не більше як 20 км/год.
Розбір задачі
На ділянці дороги встановлені дорожній знак 1.39 "Аварійно небезпечна ділянка (інша небезпека)" та табличка 7.21.2 "Вид небезпеки".
Знак попереджає водія про потенційну небезпеку, щоб він був уважнішим, але у жодному разі не вимагає зменшення швидкості на цій ділянці, тому читаємо пункт 12.4 ПДР:
"У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більше як 50 км/год".
Правильна відповідь
№1
Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:
Читайте Новини.LIVE!