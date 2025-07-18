Тест ПДР на перехресті: хто з водіїв може виконати задуманий маневр

Хто порушує? Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про переваги маршрутних транспортних засобів. Хто з водіїв автомобілів може виконати задуманий маневр без порушення правил у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій жовтого автомобіля. Обидва водії можуть. Обидва водії не можуть

Розбір задачі

На перехресті водій червоного автомобіля має намір повернути праворуч для цього він планує заїхати на крайню праву смугу, яка призначена для руху громадського транспорту. Знак 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів" дозволяє поворот із цієї смуги.

Читаємо пункт 17.2 ПДР:

"Водій, який повертає праворуч на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, що відокремлена переривчастою лінією дорожньої розмітки, може виконувати поворот з цієї смуги. У таких місцях дозволяється також заїжджати на неї під час виїзду на дорогу і для посадки чи висадки пасажирів біля правого краю проїзної частини".

Таким чином водій червоної машини має законне право повернути праворуч.

Водій жовтого автомобіля задумав розвернутися на перехресті. Для цього він правильно зайняв крайню ліву смугу. Перед собою він бачить знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено", який забороняє лівий поворот, але не забороняє розворот.

Отже, водій жовтого авто також може виконати свій маневр.

Правильна відповідь

№3

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