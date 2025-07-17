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Головна Авто Цікавий тест ПДР — хто кого має пропустити на зелений

Цікавий тест ПДР — хто кого має пропустити на зелений

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 19:45
Тест ПДР на перехресті: хто кого має пропустити на зелений
Хто перший? Малюнок: autokult.pl

Задача з тем про проїзд перехресть та про регулювання дорожнього руху. Хто з водіїв проїде першим на зелений сигнал світлофора у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував Autokult.

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Варіанти відповіді

  1. Водій червоного автомобіля.
  2. Водій чорного автомобіля.
  3. Розʼїдуться за домовленістю.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто першим проїде перехрестя?

На перехресті на зелений сигнал світлофора водій чорного автомобіля проїжджає прямо, а водій червоного повертає ліворуч.

На перехресті встановлено знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу" перед водієм чорного авто, 2.3. "Головна дорога" перед водієм червоного та 7.8 "Напрямок головної дороги". Але ці знаки не мають значення, поки на перехресті працює світлофор.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Траєкторії руху автомобілів перетинаються, тому хтось один з водіїв має поступитися. А першим проїде водій чорної машини.

Читаємо пункт 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Отже, дати дорогу має водій червоного авто, який на зеленому світлофорі повертає ліворуч.

Правильна відповідь

№2

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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