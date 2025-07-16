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Головна Авто Цікавий тест ПДР — чи потрібно вмикати поворотник

Цікавий тест ПДР — чи потрібно вмикати поворотник

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 07:35
Експрес-тест з ПДР: який поворотник потрібно вмикати
Який поворотник? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про попереджувальні сигнали. Який сигнал повороту потрібно вмикати у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Правий сигнал.
  2. Лівий сигнал.
  3. Дозволяються як правий, так і лівий сигнали.
  4. Вмикати сигнал повороту не потрібно.

Розбір задачі

Тест з ПДР: яки поворотник треба вмикати?

На перехресті водії синього та жовтого автомобілів повертають праворуч.

Водій синьої машини, повертаючи праворуч з лівої смуги у зображеній ситуації, правила не порушує, адже на цій ділянці знак 4.2 "Рух праворуч" робить можливим проїзд лише в одному напрямку.

Позаяк рух на перехресті можливий лише в одному напрямку, деякі водії вважають, що сигнал повороту вмикати не потрібно, адже й так зрозуміло, куди буде повертати автомобіль.

Також є водії, які в таких випадках вмикають лівий поворот, аргументуючи це тим, що вони таким чином вливаються в потік.

Насправді тут не має бути дискусій. Читаємо пункт 9.2 ПДР:

"Водій повинен подавати сигнали світловими покажчиками повороту відповідного напрямку: перед початком руху і зупинкою; перед перестроюванням, поворотом або розворотом".

Тобто потрібно увімкнути сигнал повороту відповідного напрямку — правого.

Правильна відповідь 

№1

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авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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