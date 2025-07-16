Експрес-тест з ПДР: який поворотник потрібно вмикати

Цікавий тест ПДР — чи потрібно вмикати поворотник
Задача з теми про попереджувальні сигнали. Який сигнал повороту потрібно вмикати у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Правий сигнал.
- Лівий сигнал.
- Дозволяються як правий, так і лівий сигнали.
- Вмикати сигнал повороту не потрібно.
Розбір задачі
На перехресті водії синього та жовтого автомобілів повертають праворуч.
Водій синьої машини, повертаючи праворуч з лівої смуги у зображеній ситуації, правила не порушує, адже на цій ділянці знак 4.2 "Рух праворуч" робить можливим проїзд лише в одному напрямку.
Позаяк рух на перехресті можливий лише в одному напрямку, деякі водії вважають, що сигнал повороту вмикати не потрібно, адже й так зрозуміло, куди буде повертати автомобіль.
Також є водії, які в таких випадках вмикають лівий поворот, аргументуючи це тим, що вони таким чином вливаються в потік.
Насправді тут не має бути дискусій. Читаємо пункт 9.2 ПДР:
"Водій повинен подавати сигнали світловими покажчиками повороту відповідного напрямку: перед початком руху і зупинкою; перед перестроюванням, поворотом або розворотом".
Тобто потрібно увімкнути сигнал повороту відповідного напрямку — правого.
Правильна відповідь
№1
Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:
Читайте Новини.LIVE!