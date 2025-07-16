Экспресс-тест по ПДД: какой поворотник нужно включать

Какой поворотник? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о предупредительных сигналах. Какой сигнал поворота нужно включать в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Правый сигнал. Левый сигнал. Разрешаются как правый, так и левый сигналы. Включать сигнал поворота не нужно.

Разбор задачи

На перекрестке водители синего и желтого автомобилей поворачивают направо.

Водитель синей машины, поворачивая направо с левой полосы в изображенной ситуации, правила не нарушает, ведь на этом участке знак 4.2 "Движение направо" делает возможным проезд только в одном направлении.

Поскольку движение на перекрестке возможно только в одном направлении, некоторые водители считают, что сигнал поворота включать не нужно, ведь и так понятно, куда будет поворачивать автомобиль.

Также есть водители, которые в таких случаях включают левый поворот, аргументируя это тем, что они таким образом вливаются в поток.

На самом деле здесь не должно быть дискуссий. Читаем пункт 9.2 ПДД:

"Водитель должен подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления: перед началом движения и остановкой; перед перестроением, поворотом или разворотом".

То есть нужно включить сигнал поворота соответствующего направления — правого.

Правильный ответ

№1

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