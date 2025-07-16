Экспресс-тест по ПДД: какой поворотник нужно включать

Интересный тест ПДД — нужно ли включать поворотник
Задача по теме о предупредительных сигналах. Какой сигнал поворота нужно включать в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Правый сигнал.
- Левый сигнал.
- Разрешаются как правый, так и левый сигналы.
- Включать сигнал поворота не нужно.
Разбор задачи
На перекрестке водители синего и желтого автомобилей поворачивают направо.
Водитель синей машины, поворачивая направо с левой полосы в изображенной ситуации, правила не нарушает, ведь на этом участке знак 4.2 "Движение направо" делает возможным проезд только в одном направлении.
Поскольку движение на перекрестке возможно только в одном направлении, некоторые водители считают, что сигнал поворота включать не нужно, ведь и так понятно, куда будет поворачивать автомобиль.
Также есть водители, которые в таких случаях включают левый поворот, аргументируя это тем, что они таким образом вливаются в поток.
На самом деле здесь не должно быть дискуссий. Читаем пункт 9.2 ПДД:
"Водитель должен подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления: перед началом движения и остановкой; перед перестроением, поворотом или разворотом".
То есть нужно включить сигнал поворота соответствующего направления — правого.
Правильный ответ
№1
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