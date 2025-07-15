Тест ПДР на перехресті: хто з водіїв проїде першим та останнім

Хто перший? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання загальних положень ПДР та з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв проїде першим та останнім перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водії жовтого та червоного автомобілів перші, тракторист останній. Водій червоного автомобіля перший, водій вантажівки останній. Водій вантажівки перший, тракторист останній. Тракторист перший, водій жовтого автомобіля останній. Водій вантажівки перший, водій жовтого автомобіля останній.

Розбір задачі

На перехресті водій вантажівки та червоного легковика повертають ліворуч, тракторист проїжджає прямо, а водій жовтого автомобіля повертає праворуч.

На перехресті відсутні світлофори та знаки пріоритету. Але це не перехрестя рівнозначних доріг, позаяк тракторист та водій жовтого авто виїжджають з ґрунтових, а отже, другорядних доріг, тому мають поступитися вантажівці та червоній машині, що перебувають на головних.

Читаємо пункт 1.10 ПДР:

"Головна дорога — дорога з покриттям відносно ґрунтової або та, що позначається знаками пріоритету. Наявність на другорядній дорозі покриття безпосередньо перед перехрестям не прирівнює її за значенням до перехрещуваної".

Водій червоного автомобіля зобовʼязаний поступитися вантажівці, адже вона наближається до нього з правого боку.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Отже, першою проїде вантажівка, а червоне авто — другим.

За тим же пунктом 16.12 ПДР розʼїдуться тракторист та водій жовтого авто, адже вони також знаходяться на рівнозначних, але другорядних дорогах. Перешкода праворуч тут у тракториста, тому він проїде перехрестя останнім.

Правильна відповідь

№3

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