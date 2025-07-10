Тест ПДР на перехресті: хто проїде першим

Хто перший? Малюнок: "ПДР України, автомобілі, дороги"

Задача з тем про проїзд перехресть та про початок руху та зміну його напрямків. Хто проїде перехрестя першим у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР України, автомобілі, дороги".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Водій жовтого автомобіля. Водій червоного автомобіля. Водій синього автомобіля.

Розбір задачі

На перехресті водій жовтого авто їде прямо, а водії червоного та синього автомобілів повертають ліворуч, виїжджаючи з односторонньої дороги, про що свідчить знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом".

На перехресті відсутні світлофори та знаки пріоритету. Отже, це нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг. Значить роз’їжджатися потрібно за правилом правої руки, тобто за пунктом 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Водій червоної машини наближається до водія жовтого авто з правого боку, тому він й проїде першим.

Водій синього автомобіля порушує правила, адже намагається повернути ліворуч з правої смуги.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в’їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: