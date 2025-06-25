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Головна Авто Тест ПДР — як правильно проїхати перехрестя з трамваєм

Тест ПДР — як правильно проїхати перехрестя з трамваєм

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 06:45
Тест ПДР з трамваєм: як правильно проїхати перехрестя
Хто за ким? Малюнок: "За! Правилами"
Ключові моменти Варіанти відповіді Розбір задачі Правильна відповідь

Задача з теми про проїзд перехресть. В якому порядку транспортні засоби проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Вантажівка, велосипед разом з трамваєм, білий автомобіль.
  2. Вантажівка, білий автомобіль, велосипед разом з трамваєм.
  3. Трамвай, вантажівка, велосипед, білий автомобіль.
  4. Трамвай з велосипедом, вантажівка, білий автомобіль.
  5. Білий автомобіль, трамвай, вантажівка, велосипед.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто за ким проїде перехрестя?

На нерегульованому перехресті водії вантажівки та білого автомобіля повертають ліворуч, а водій трамвая та велосипедист проїжджають прямо.

На перехресті встановлено знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги", згідно з якими, на головних дорогах перебувають водій вантажівки та велосипедист. Вони й проїдуть першими перехрестя. Позаяк їхні траєкторії перетинаються, то спочатку рушить водій вантажівки, адже він наближається до велосипедиста з правого боку.

Читаємо пункт 16.12 ПДР

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух.

На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Згідно з цим же пунктом, на перехресті рівнозначних доріг трамвай має перевагу перед нерейковими транспортними засобами. Тобто водій білого автомобіля, який разом з водієм трамвая перебуває на рівнозначній другорядній дорозі, має пропустити трамвай.

Отже, першим проїде вантажівка, далі велосипедист та трамвай разом, адже їхні траєкторії не перетинаються. Останнім перехрестя залишить водій білої машини.

Правильна відповідь

№1

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авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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