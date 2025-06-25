Тест ПДД с трамваем: как правильно проехать перекресток

Кто за кем? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке транспортные средства проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Грузовик, велосипед вместе с трамваем, белый автомобиль. Грузовик, белый автомобиль, велосипед вместе с трамваем. Трамвай, грузовик, велосипед, белый автомобиль. Трамвай с велосипедом, грузовик, белый автомобиль. Белый автомобиль, трамвай, грузовик, велосипед.

Разбор задачи

На нерегулируемом перекрестке водители грузовика и белого автомобиля поворачивают налево, а водитель трамвая и велосипедист проезжают прямо.

На перекрестке установлены знаки приоритета 2.1 "Дать дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги", согласно которым, на главных дорогах находятся водитель грузовика и велосипедист. Они и проедут первыми перекресток. Так как их траектории пересекаются, то сначала двинется водитель грузовика, ведь он приближается к велосипедисту с правой стороны.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерегулируемого транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Согласно этому же пункту, на перекрестке равнозначных дорог трамвай имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами. То есть водитель белого автомобиля, который вместе с водителем трамвая находится на равнозначной второстепенной дороге, должен пропустить трамвай.

Итак, первым проедет грузовик, далее велосипедист и трамвай вместе, ведь их траектории не пересекаются. Последним перекресток покинет водитель белой машины.

Правильный ответ

№1

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