Каверзный тест ПДД: кто нарушает правила

Кто не прав? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. Водитель какого автомобиля нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель синего автомобиля. Водитель красного автомобиля.

Разбор задачи

На дороге с односторонним движением, которая имеет три полосы, водитель синего автомобиля движется прямо по крайней левой полосе, а водитель красной машины намерен перестроиться в эту же полосу, чтобы припарковаться.

Читаем пункт 11.5 ПДД:

"На дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении, выезд на крайнюю левую полосу для движения в этом же направлении разрешается, если правые заняты, а также для поворота налево, разворота или для остановки, или стоянки на левой стороне дороги с односторонним движением в населенных пунктах, когда это не противоречит правилам остановки (стоянки)".

Водитель синего автомобиля едет по крайней левой полосе, хотя ни поворот налево, ни разворот на участке выполнить невозможно, а крайняя правая полоса свободна. Следовательно, он нарушает правила.

В то же время водитель красного автомобиля имеет полное право остановиться на левой стороне дороги с односторонним движением.

Правильный ответ

№1

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