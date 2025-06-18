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Главная Авто Коварный тест ПДД — кто нарушает правила

Коварный тест ПДД — кто нарушает правила

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Дата публикации 18 июня 2025 06:45
Каверзный тест ПДД: кто нарушает правила
Кто не прав? Рисунок: "За! Правилами"
Ключові моменти Варианты ответа Разбор задачи Правильный ответ

Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. Водитель какого автомобиля нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водитель синего автомобиля.
  2. Водитель красного автомобиля.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто порушує правила?

На дороге с односторонним движением, которая имеет три полосы, водитель синего автомобиля движется прямо по крайней левой полосе, а водитель красной машины намерен перестроиться в эту же полосу, чтобы припарковаться.

Читаем пункт 11.5 ПДД:

"На дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении, выезд на крайнюю левую полосу для движения в этом же направлении разрешается, если правые заняты, а также для поворота налево, разворота или для остановки, или стоянки на левой стороне дороги с односторонним движением в населенных пунктах, когда это не противоречит правилам остановки (стоянки)".

Водитель синего автомобиля едет по крайней левой полосе, хотя ни поворот налево, ни разворот на участке выполнить невозможно, а крайняя правая полоса свободна. Следовательно, он нарушает правила.

В то же время водитель красного автомобиля имеет полное право остановиться на левой стороне дороги с односторонним движением.

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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