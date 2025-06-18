Каверзний тест ПДР: хто порушує правила

Підступний тест ПДР — хто порушує правила
Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Водій якого автомобіля порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій синього автомобіля.
- Водій червоного автомобіля.
Розбір задачі
На дорозі з одностороннім рухом, яка має три смуги, водій синього автомобіля рухається прямо крайньою лівою смугою, а водій червоної машини має намір перестроїтися у цю ж смугу, щоб припаркуватися.
Читаємо пункт 11.5 ПДР:
"На дорогах, які мають дві й більше смуги для руху в одному напрямку, виїзд на крайню ліву смугу для руху в цьому ж напрямку дозволяється, якщо праві зайняті, а також для повороту ліворуч, розвороту або для зупинки чи стоянки на лівому боці дороги з одностороннім рухом у населених пунктах, коли це не суперечить правилам зупинки (стоянки)".
Водій синього автомобіля їде крайньою лівою смугою, хоча ані повороту ліворуч, ані розвороту на ділянці виконати неможливо, а крайня права смуга вільна. Отже, він порушує правила.
Водночас водій червоного автомобіля має повне право зупинитися на лівому боці дороги з одностороннім рухом.
Правильна відповідь
№1
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