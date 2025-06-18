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Головна Авто Підступний тест ПДР — хто порушує правила

Підступний тест ПДР — хто порушує правила

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Дата публікації: 18 червня 2025 06:45
Каверзний тест ПДР: хто порушує правила
Хто неправий? Малюнок: "За! Правилами"
Ключові моменти Варіанти відповіді Розбір задачі Правильна відповідь

Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Водій якого автомобіля порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій синього автомобіля.
  2. Водій червоного автомобіля.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто порушує правила?

На дорозі з одностороннім рухом, яка має три смуги, водій синього автомобіля рухається прямо крайньою лівою смугою, а водій червоної машини має намір перестроїтися у цю ж смугу, щоб припаркуватися.

Читаємо пункт 11.5 ПДР:

"На дорогах, які мають дві й більше смуги для руху в одному напрямку, виїзд на крайню ліву смугу для руху в цьому ж напрямку дозволяється, якщо праві зайняті, а також для повороту ліворуч, розвороту або для зупинки чи стоянки на лівому боці дороги з одностороннім рухом у населених пунктах, коли це не суперечить правилам зупинки (стоянки)".

Водій синього автомобіля їде крайньою лівою смугою, хоча ані повороту ліворуч, ані розвороту на ділянці виконати неможливо, а крайня права смуга вільна. Отже, він порушує правила.

Водночас водій червоного автомобіля має повне право зупинитися на лівому боці дороги з одностороннім рухом.

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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