Тест ПДР: хто за ким проїде на нерегульованому перехресті

Хто третій? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про проїзд перехресть та на знання загальних положень ПДР. Хто з водіїв проїде перехрестя третім у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Сірий мікроавтобус. Червоний автомобіль. Вантажівка. Білий автомобіль

Розбір задачі

На перехресті водії білого автомобіля та вантажівки повертають ліворуч, водій червоного — праворуч, а водій сірого комерційного мікроавтобуса проїжджає прямо.

На перехресті немає світлофорів та відсутні знаки пріоритету, тому проїжджати його потрібно за правилом правої руки. Єдиним, у кого немає перешкоди праворуч, є водій червоного авто, але він залишить це перехрестя останнім, адже виїжджає з ґрунтової дороги, яка завжди є другорядною відносно асфальтованої.

Читаємо пункт 1.10 ПДР:

"Головна дорога — дорога з покриттям відносно ґрунтової або та, що позначається знаками 1.22, 1.23.1 - 1.23.4 і 2.3. Наявність на другорядній дорозі покриття безпосередньо перед перехрестям не прирівнює її за значенням до перехрещуваної".

Усі інші водії знаходять на рівнозначних дорогах, тому читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Позаяк червоний автомобіль проїде останнім, то перешкоди праворуч немає у водія мікроавтобуса, який проїде першим. За ним рушить вантажівка, а після цього третім залишить перехрестя водій білого автомобіля.

Правильна відповідь

№4

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