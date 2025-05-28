Тест ПДР: хто за ким проїде на нерегульованому перехресті

Тест ПДР на нерегульованому перехресті — хто за ким проїде
Задача з теми про проїзд перехресть та на знання загальних положень ПДР. Хто з водіїв проїде перехрестя третім у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Сірий мікроавтобус.
- Червоний автомобіль.
- Вантажівка.
- Білий автомобіль
Розбір задачі
На перехресті водії білого автомобіля та вантажівки повертають ліворуч, водій червоного — праворуч, а водій сірого комерційного мікроавтобуса проїжджає прямо.
На перехресті немає світлофорів та відсутні знаки пріоритету, тому проїжджати його потрібно за правилом правої руки. Єдиним, у кого немає перешкоди праворуч, є водій червоного авто, але він залишить це перехрестя останнім, адже виїжджає з ґрунтової дороги, яка завжди є другорядною відносно асфальтованої.
Читаємо пункт 1.10 ПДР:
"Головна дорога — дорога з покриттям відносно ґрунтової або та, що позначається знаками 1.22, 1.23.1 - 1.23.4 і 2.3. Наявність на другорядній дорозі покриття безпосередньо перед перехрестям не прирівнює її за значенням до перехрещуваної".
Усі інші водії знаходять на рівнозначних дорогах, тому читаємо пункт 16.12 ПДР:
"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".
Позаяк червоний автомобіль проїде останнім, то перешкоди праворуч немає у водія мікроавтобуса, який проїде першим. За ним рушить вантажівка, а після цього третім залишить перехрестя водій білого автомобіля.
Правильна відповідь
№4
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