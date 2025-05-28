Тест ПДД: кто за кем проедет на нерегулируемом перекрестке

Кто третий? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о проезде перекрестков и на знание общих положений ПДД. Кто из водителей проедет перекресток третьим в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Серый микроавтобус. Красный автомобиль. Грузовик. Белый автомобиль

Разбор задачи

На перекрестке водители белого автомобиля и грузовика поворачивают налево, водитель красного — направо, а водитель серого коммерческого микроавтобуса проезжает прямо.

На перекрестке нет светофоров и отсутствуют знаки приоритета, поэтому проезжать его нужно по правилу правой руки. Единственным, у кого нет помехи справа, является водитель красного авто, но он покинет этот перекресток последним, ведь выезжает с грунтовой дороги, которая всегда является второстепенной относительно асфальтированной.

Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Главная дорога — дорога с покрытием относительно грунтовой или та, которая обозначается знаками 1.22, 1.23.1 - 1.23.4 и 2.3. Наличие на второстепенной дороге покрытия непосредственно перед перекрестком не приравнивает ее по значению к перекрещиваемой".

Все остальные водители находят на равнозначных дорогах, поэтому читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Так как красный автомобиль проедет последним, то помехи справа нет у водителя микроавтобуса, который проедет первым. За ним двинется грузовик, а после этого третьим покинет перекресток водитель белого автомобиля.

Правильный ответ

№4

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