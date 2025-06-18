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Главная Авто Тест ПДД — нужно ли пропускать авто справа

Тест ПДД — нужно ли пропускать авто справа

Ua en ru
Дата публикации 18 июня 2025 20:40
Тест ПДД с авто справа: нужно ли его пропускать
Кто первый? Рисунок: Exist.ua
Ключові моменти Варианты ответа Разбор задачи Правильный ответ

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Как вы поступите в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

  1. Имея преимущество, законно проедете первым.
  2. Обязаны пропустить белое авто с правой стороны.

Разбор задачи

Тест з ПДР: кто кого пропускає на дорозі?

На участке дороги вы едете прямо, а с правой стороны на вашу полосу намерен заехать водитель белого автомобиля, который уже включил правый поворотник.

Впереди виден дорожный знак 5.21.1 "Конец дополнительной полосы движения", который указывает на окончание правой полосы. Таким образом, водитель белого автомобиля, который на ней находится, должен перестроиться, а значит обязан уступить дорогу водителю машины, уже находящейся на этой полосе — то есть вам.

Читаем пункт 10.3 ПДД:

"В случае перестроения водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться".

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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