Тест ПДД с авто справа: нужно ли его пропускать

Кто первый? Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Как вы поступите в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

Имея преимущество, законно проедете первым. Обязаны пропустить белое авто с правой стороны.

Разбор задачи

На участке дороги вы едете прямо, а с правой стороны на вашу полосу намерен заехать водитель белого автомобиля, который уже включил правый поворотник.

Впереди виден дорожный знак 5.21.1 "Конец дополнительной полосы движения", который указывает на окончание правой полосы. Таким образом, водитель белого автомобиля, который на ней находится, должен перестроиться, а значит обязан уступить дорогу водителю машины, уже находящейся на этой полосе — то есть вам.

Читаем пункт 10.3 ПДД:

"В случае перестроения водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться".

Правильный ответ

№1

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