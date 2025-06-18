Тест ПДР з авто праворуч: чи потрібно його пропускати

Хто перший? Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Як ви вчините у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

Маючи перевагу, законно проїдете першим. Зобов’язані пропустити біле авто з правого боку.

Розбір задачі

На ділянці дороги ви їдете прямо, а з правого боку на вашу смугу має намір заїхати водій білого автомобіля, який вже увімкнув правий поворотник.

Попереду видно дорожній знак 5.21.1 "Кінець додаткової смуги руху", який вказує на закінчення правої смуги. Таким чином, водій білого автомобіля, який на ній перебуває, має перестроїтися, а отже зобов'язаний дати дорогу водієві машини, що вже перебуває на цій смузі — тобто вам.

Читаємо пункт 10.3 ПДР:

"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".

Правильна відповідь

№1

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