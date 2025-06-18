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Головна Авто Тест ПДР — чи потрібно пропускати авто праворуч

Тест ПДР — чи потрібно пропускати авто праворуч

Ua en ru
Дата публікації: 18 червня 2025 20:40
Тест ПДР з авто праворуч: чи потрібно його пропускати
Хто перший? Малюнок: Exist.ua
Ключові моменти Варіанти відповіді Розбір задачі Правильна відповідь

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Як ви вчините у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

  1. Маючи перевагу, законно проїдете першим.
  2. Зобов’язані пропустити біле авто з правого боку.

Розбір задачі

Тест з ПДР: кто кого пропускає на дорозі?

На ділянці дороги ви їдете прямо, а з правого боку на вашу смугу має намір заїхати водій білого автомобіля, який вже увімкнув правий поворотник.

Попереду видно дорожній знак 5.21.1 "Кінець додаткової смуги руху", який вказує на закінчення правої смуги. Таким чином, водій білого автомобіля, який на ній перебуває, має перестроїтися, а отже зобов'язаний дати дорогу водієві машини, що вже перебуває на цій смузі — тобто вам.

Читаємо пункт 10.3 ПДР:

"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".

Правильна відповідь

№1

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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