Тест ПДД на перекрестке: кто проедет первым

Кто первый? Рисунок: "ПДД Украины, автомобили, дороги"

Задача по темам о проезде перекрестков и о начале движения и изменении его направлений. Кто проедет перекресток первым в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "ПДД Украины, автомобили, дороги".

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Варианты ответа

Водитель желтого автомобиля. Водитель красного автомобиля. Водитель синего автомобиля.

Разбор задачи

На перекрестке водитель желтого авто едет прямо, а водители красного и синего автомобилей поворачивают налево, выезжая с односторонней дороги, о чем свидетельствует знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением".

На перекрестке отсутствуют светофоры и знаки приоритета. Следовательно, это нерегулируемый перекресток равнозначных дорог. Значит разъезжаться нужно по правилу правой руки, то есть по пункту 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерегулируемого транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Водитель красной машины приближается к водителю желтого авто с правой стороны, поэтому он и проедет первым.

Водитель синего автомобиля нарушает правила, ведь пытается повернуть налево с правой полосы.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот в случае въезда на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".

Правильный ответ

№2

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