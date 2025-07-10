Тест ПДД на перекрестке: кто проедет первым

Интересный тест ПДД — кто проедет перекресток первым
Задача по темам о проезде перекрестков и о начале движения и изменении его направлений. Кто проедет перекресток первым в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложило сообщество "ПДД Украины, автомобили, дороги".
Варианты ответа
- Водитель желтого автомобиля.
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель синего автомобиля.
Разбор задачи
На перекрестке водитель желтого авто едет прямо, а водители красного и синего автомобилей поворачивают налево, выезжая с односторонней дороги, о чем свидетельствует знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением".
На перекрестке отсутствуют светофоры и знаки приоритета. Следовательно, это нерегулируемый перекресток равнозначных дорог. Значит разъезжаться нужно по правилу правой руки, то есть по пункту 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерегулируемого транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Водитель красной машины приближается к водителю желтого авто с правой стороны, поэтому он и проедет первым.
Водитель синего автомобиля нарушает правила, ведь пытается повернуть налево с правой полосы.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот в случае въезда на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".
Правильный ответ
№2
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