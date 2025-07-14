Тест ПДР для досвідчених водіїв: хто проїде першим

Хто перший? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про проїзд перехресть та на знання загальних положень ПДР. Хто з водіїв першим проїде перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій жовтого таксі. Водій зеленого автомобіля.

Розбір задачі

На перехресті водій таксі повертає ліворуч, а водії червоного та жовтого автомобілів проїжджають прямо.

На перехресті відсутні світлофори та знаки пріоритету. Але це не перехрестя рівнозначних доріг, позаяк водій червоного авто виїжджає з ґрунтової, а отже, другорядної дороги, тому проїде ділянку останнім.

Читаємо пункт 1.10 ПДР:

"Головна дорога — дорога з покриттям відносно ґрунтової або та, що позначається знаком пріоритету. Наявність на другорядній дорозі покриття безпосередньо перед перехрестям не прирівнює її за значенням до перехрещуваної".

Водій зеленого автомобіля зобовʼязаний поступитися жовтій машині, адже водій таксі наближається до нього з правого боку.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Правильна відповідь

№2

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