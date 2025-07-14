Підступний тест ПДР: як правильно виконати поворот ліворуч

Хитрий тест ПДР — як виконати поворот ліворуч
Задача на знання дорожніх знаків. За якою траєкторією водій червоного автомобіля може повернути ліворуч у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонувала спільнота "ПДР онлайн. Вивчаємо, повторюємо".
Варіанти відповіді
- Траєкторія А.
- Траєкторія Б.
- Обидві траєкторії дозволені.
- Обидві траєкторії заборонені.
Розбір задачі
Водій червоного автомобіля виїжджає з двору та має вибір з двох траєкторій повороту ліворуч.
Логіка підказує, що потрібно скористатися траєкторією Б, адже якщо поїхати за траєкторією А, то можна зустрітися з водієм, який буде заїжджати у двір саме звідти. Це правильно.
Але на направляючому острівці у зображеній ситуації відсутній дорожній знак 4.7 "Об’їзд перешкоди з правого боку", який має чітко вказати, за якою траєкторією слід об’їхати об’єкт, що заважає руху. Позаяк знак відсутній, то виконати поворот за обома траєкторіями не забороняється.
Правильна відповідь
№3
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