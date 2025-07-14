Підступний тест ПДР: як правильно виконати поворот ліворуч

Яка траєкторія? Малюнок: "ПДР онлайн. Вивчаємо, повторюємо".

Задача на знання дорожніх знаків. За якою траєкторією водій червоного автомобіля може повернути ліворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР онлайн. Вивчаємо, повторюємо".

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Варіанти відповіді

Траєкторія А. Траєкторія Б. Обидві траєкторії дозволені. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Водій червоного автомобіля виїжджає з двору та має вибір з двох траєкторій повороту ліворуч.

Логіка підказує, що потрібно скористатися траєкторією Б, адже якщо поїхати за траєкторією А, то можна зустрітися з водієм, який буде заїжджати у двір саме звідти. Це правильно.

Але на направляючому острівці у зображеній ситуації відсутній дорожній знак 4.7 "Об’їзд перешкоди з правого боку", який має чітко вказати, за якою траєкторією слід об’їхати об’єкт, що заважає руху. Позаяк знак відсутній, то виконати поворот за обома траєкторіями не забороняється.

Правильна відповідь

№3

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