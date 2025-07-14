Коварный тест ПДД: как правильно выполнить поворот налево

Хитрый тест ПДД — как выполнить поворот налево
Задача на знание дорожных знаков. По какой траектории водитель красного автомобиля может повернуть налево в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложило сообщество "ПДД онлайн. Изучаем, повторяем".
Варианты ответа
- Траектория А.
- Траектория Б.
- Обе траектории разрешены.
- Обе траектории запрещены.
Разбор задачи
Водитель красного автомобиля выезжает со двора и имеет выбор из двух траекторий поворота налево.
Логика подсказывает, что нужно воспользоваться траекторией Б, ведь если поехать по траектории А, то можно встретиться с водителем, который будет заезжать во двор именно оттуда. Это правильно.
Но на направляющем островке в изображенной ситуации отсутствует дорожный знак 4.7 "Объезд препятствия с правой стороны", который должен четко указать, по какой траектории следует объехать объект, мешающий движению. Так как знак отсутствует, то выполнить поворот по обеим траекториям не запрещается.
Правильный ответ
№3
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