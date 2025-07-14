Коварный тест ПДД: как правильно выполнить поворот налево

Какая траектория? Рисунок: "ПДД онлайн. Изучаем, повторяем".

Задача на знание дорожных знаков. По какой траектории водитель красного автомобиля может повернуть налево в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "ПДД онлайн. Изучаем, повторяем".

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Варианты ответа

Траектория А. Траектория Б. Обе траектории разрешены. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

Водитель красного автомобиля выезжает со двора и имеет выбор из двух траекторий поворота налево.

Логика подсказывает, что нужно воспользоваться траекторией Б, ведь если поехать по траектории А, то можно встретиться с водителем, который будет заезжать во двор именно оттуда. Это правильно.

Но на направляющем островке в изображенной ситуации отсутствует дорожный знак 4.7 "Объезд препятствия с правой стороны", который должен четко указать, по какой траектории следует объехать объект, мешающий движению. Так как знак отсутствует, то выполнить поворот по обеим траекториям не запрещается.

Правильный ответ

№3

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