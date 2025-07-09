Интересный тест по ПДД: кто уступит при развороте и повороте

Кто пропускает? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей должен уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации на перекрестке?

Задание предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

Водитель синего автомобиля. Водитель желтого автомобиля. Водители должны разъехаться по договоренности.

Разбор задачи

На перекрестке водитель желтого автомобиля выполняет разворот. В то же время водитель синей машины поворачивает налево. Траектории движения транспортных средств пересекаются.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Водитель, выполняющий поворот налево, должен уступить дорогу попутным транспортным средствам, которые движутся впереди него и выполняют разворот".

Правильный ответ

№1

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