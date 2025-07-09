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Главная Авто Тест ПДД о развороте и левом повороте — кто кому уступит

Тест ПДД о развороте и левом повороте — кто кому уступит

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 19:45
Интересный тест по ПДД: кто уступит при развороте и повороте
Кто пропускает? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей должен уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации на перекрестке?

Задание предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

  1. Водитель синего автомобиля.
  2. Водитель желтого автомобиля.
  3. Водители должны разъехаться по договоренности.

Разбор задачи

Тест ПДР про розворот та лівий поворот — хто кому поступиться - фото 1

На перекрестке водитель желтого автомобиля выполняет разворот. В то же время водитель синей машины поворачивает налево. Траектории движения транспортных средств пересекаются.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Водитель, выполняющий поворот налево, должен уступить дорогу попутным транспортным средствам, которые движутся впереди него и выполняют разворот".

Правильный ответ

№1

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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