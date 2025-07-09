Интересный тест по ПДД: кто уступит при развороте и повороте

Тест ПДД о развороте и левом повороте — кто кому уступит
Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 19:45
Кто пропускает? Рисунок: Exist.ua
Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей должен уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации на перекрестке?
Задание предложил канал Exist.ua.
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Варианты ответа
- Водитель синего автомобиля.
- Водитель желтого автомобиля.
- Водители должны разъехаться по договоренности.
Разбор задачи
На перекрестке водитель желтого автомобиля выполняет разворот. В то же время водитель синей машины поворачивает налево. Траектории движения транспортных средств пересекаются.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Водитель, выполняющий поворот налево, должен уступить дорогу попутным транспортным средствам, которые движутся впереди него и выполняют разворот".
Правильный ответ
№1
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