Тест ПДД на перекрестке: кто проедет первым

Кто первый? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке транспортные средства проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Трамвай, красный автомобиль, синий автомобиль. Трамвай, синий автомобиль, красный автомобиль. Синий автомобиль, красный автомобиль, трамвай. Синий автомобиль, трамвай, красный автомобиль. Красный автомобиль, синий автомобиль, трамвай. Красный автомобиль, трамвай, синий автомобиль.

Разбор задачи

На перекрестке водители красного автомобиля и трамвая проезжают прямо, а водитель синего — поворачивает налево.

Движение на перекрестке регулируется светофорами, поэтому на знаки приоритета 2.1 "Дать дорогу" и 2.3 "Главная дорога" в этой ситуации не обращаем внимания.

Водителям автомобилей горит зеленый сигнал светофора, который позволяет движение во всех направлениях. Водителю трамвая включена зеленая стрелочка в дополнительной секции, которая позволяет ехать прямо, при основном красном сигнале.

Обычно трамвай имеет преимущество перед автомобилями на равнозначных дорогах, но сейчас это не тот случай.

Читаем пункт 16.9 ПДД:

"При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".

Следовательно, водитель трамвая проедет перекресток последним.

Автомобили между собой разъедутся по пункту 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".

Таким образом, водитель синего авто, который поворачивает налево, должен пропустить красный автомобиль, едущий прямо.

Правильный ответ

№5

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