Тест ПДД на перекрестке: кто проедет первым

Тест ПДД — кто проедет перекресток первым
Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке транспортные средства проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Трамвай, красный автомобиль, синий автомобиль.
- Трамвай, синий автомобиль, красный автомобиль.
- Синий автомобиль, красный автомобиль, трамвай.
- Синий автомобиль, трамвай, красный автомобиль.
- Красный автомобиль, синий автомобиль, трамвай.
- Красный автомобиль, трамвай, синий автомобиль.
Разбор задачи
На перекрестке водители красного автомобиля и трамвая проезжают прямо, а водитель синего — поворачивает налево.
Движение на перекрестке регулируется светофорами, поэтому на знаки приоритета 2.1 "Дать дорогу" и 2.3 "Главная дорога" в этой ситуации не обращаем внимания.
Водителям автомобилей горит зеленый сигнал светофора, который позволяет движение во всех направлениях. Водителю трамвая включена зеленая стрелочка в дополнительной секции, которая позволяет ехать прямо, при основном красном сигнале.
Обычно трамвай имеет преимущество перед автомобилями на равнозначных дорогах, но сейчас это не тот случай.
Читаем пункт 16.9 ПДД:
"При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".
Следовательно, водитель трамвая проедет перекресток последним.
Автомобили между собой разъедутся по пункту 16.6 ПДД:
"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".
Таким образом, водитель синего авто, который поворачивает налево, должен пропустить красный автомобиль, едущий прямо.
Правильный ответ
№5
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