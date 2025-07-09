Тест ПДР на перехресті: хто проїде першим

Хто перший? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про проїзд перехресть. В якому порядку транспортні засоби проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

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Розбір задачі

На перехресті водії червоного автомобіля та трамвая проїжджають прямо, а водій синього — повертає ліворуч.

Рух на перехресті регулюється світлофорами, тому на знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та 2.3 "Головна дорога" в цій ситуації не звертаємо.

Водіям автомобілів горить зелений сигнал світлофора, який дозволяє рух в усіх напрямках. Водію трамвая увімкнена зелена стрілочка у додатковій секції, яка дозволяє їхати прямо, при основному червоному сигналі.

Зазвичай трамвай має перевагу перед автомобілями на рівнозначних дорогах, але наразі це не той випадок.

Читаємо пункт 16.9 ПДР:

"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".

Отже, водій трамвая проїде перехрестя останнім.

Автомобілі між собою роз'їдуться за пунктом 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов`язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Таким чином, водій синього авто, який повертає ліворуч, має пропустити червоний автомобіль, що їде прямо.

Правильна відповідь

№5

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