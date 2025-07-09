Тест ПДР на перехресті: хто проїде першим

Тест ПДР — хто проїде перехрестя першим
Задача з теми про проїзд перехресть. В якому порядку транспортні засоби проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Трамвай, червоний автомобіль, синій автомобіль.
- Трамвай, синій автомобіль, червоний автомобіль.
- Синій автомобіль, червоний автомобіль, трамвай.
- Синій автомобіль, трамвай, червоний автомобіль.
- Червоний автомобіль, синій автомобіль, трамвай.
- Червоний автомобіль, трамвай, синій автомобіль.
Розбір задачі
На перехресті водії червоного автомобіля та трамвая проїжджають прямо, а водій синього — повертає ліворуч.
Рух на перехресті регулюється світлофорами, тому на знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та 2.3 "Головна дорога" в цій ситуації не звертаємо.
Водіям автомобілів горить зелений сигнал світлофора, який дозволяє рух в усіх напрямках. Водію трамвая увімкнена зелена стрілочка у додатковій секції, яка дозволяє їхати прямо, при основному червоному сигналі.
Зазвичай трамвай має перевагу перед автомобілями на рівнозначних дорогах, але наразі це не той випадок.
Читаємо пункт 16.9 ПДР:
"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".
Отже, водій трамвая проїде перехрестя останнім.
Автомобілі між собою роз'їдуться за пунктом 16.6 ПДР:
"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов`язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".
Таким чином, водій синього авто, який повертає ліворуч, має пропустити червоний автомобіль, що їде прямо.
Правильна відповідь
№5
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